Exigen solución a inundaciones en la colonia Pueblo Nuevo de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Vecinos y comerciantes de la colonia Pueblo Nuevo no están dispuestos a seguir sufriendo la inundación de sus locales y viviendas cada vez que llueve en Mazatlán, por lo que exigirán, si es necesario, con marchas, plantones o bloqueos de avenidas, para que la autoridad municipal les haga caso y les resuelva este problema añejo, que se recrudeció con las obras de remodelación de la avenida Rafael Buelna.

Comentaron que desde hace más de un año están en pláticas con la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y la Dirección de Obras Públicas municipales, pero a pesar de los compromisos y la buena disposición que les han mostrado, no se les ha resuelto el problema.

Local Piden solución a inundaciones de locales y casas en Mazatlán

Incluso, desde que inició la remodelación de la avenida Rafael Buelna, ellos insistieron en que se nivelara la calle lateral y la pavimentaran, pero les respondieron que aunque el proyecto es viable, no hay presupuesto por el gasto que tienen como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Dijeron que son 16 locales y 23 viviendas las que se inundan de agua en esa zona.

Maruca Gárate, vecina del lugar quien tiene 81 años de edad, de los cuales 49 los ha vivido ahí, asegura que siempre que llueve, el agua se le mete a su casa y hasta que no deja de llover, empieza a bajar el nivel del agua que sube hasta los 40 y 60 centímetros.

Refirió que el problema es que se estanca el agua en la calle lateral de la Rafael Buelna y no tiene salida por las calles Bahía y Centauro del Norte.

“Toda el agua la tengo aquí hasta que acaba de llover, las autoridades pasan por el charco de agua, chapaleando para mi casa, nomás pasan y me avientan el cochinero a la casa, el ingeniero Juan de Dios Garay vio y me dijo que iba a levantar de tal manera que el agua saliera para la otra calle, pero ya no ha venido, creo que renunció”, expresó.

Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Maztlán

Por su parte, Carlos Alonso, Gilberto Hernández y Jorge Acosta, propietarios de locales, comentaron que el problema ya se vio con funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado y del gobierno municipal, y que ya existen dos proyectos viables para la zona y el compromiso de apoyarlos, pero a la fecha no se les ha resuelto nada.

Refirieron que este problema ya es insoportable, pues cuando llueve se les sube el agua hasta 40 y 60 centímetros porque las pendientes de las calles están muy bajas y el agua no tiene salida ni por la calle Bahía ni por Centauro del Norte.

Insistieron que si las autoridades no atienden su demanda, se verán obligados a tomar medidas radicales como otros vecinos lo han hecho, en otro tiempo, entre ellas bloquear avenidas, realizar plantones o marchas.

Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Maztlán

“Esperemos que las autoridades escuchen y resuelvan nuestra demanda, no queremos hacer bloqueos ni parar la circulación de la Rafael Buelna, que es una avenida que nos da de comer, pero si no tenemos de otra, qué podemos hacer”, indicó Jorge Acosta.

Los vecinos mostraron los proyectos, algunas gráficas del problema y una lista de más de 20 firmas de personas que están siendo afectadas por las inundaciones y que están solicitando la pavimentación de la calle lateral.













Lee más aquí ⬇

Local Listos los 6 refugios temporales para zonas vulnerables de Mazatlán

Local Se esperan lluvias en el centro y sur del estado