Exigen seguir los protocolos en el transporte urbano

Mazatlán, Sin.- A partir del 27 de enero en la capital del estado, a todo aquel usuario que aborde una unidad de transporte sin cubre bocas será arrestado. El chofer tendrá el derecho de recomendarle al pasajero que se lo ponga, pero de hacer caso omiso, podrá marcar a la policía para que sea bajado de la unidad y en su defecto ser arrestado.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los ciudadanos manifestaron que las autoridades deben tomar medidas más estrictas en el puerto, pues la pandemia del Covid-19 aún no ha terminado.

"Deberían de aplicar multas, tenemos que cuidarnos entre todos, o simplemente negarles que se suban, pero ya me ha tocado que suben pasajeros sin cubre bocas y el chofer no dice nada, a veces ni el mismo chofer lo trae, las autoridades deberían de ponerse estrictos en eso", manifestó Gerardo.

Aunque los ciudadanos consideraron que no es necesario llegar al extremo de arrestar a las personas, por lo menos sí que les apliquen una multa.

"Yo creo que sería bueno aplicar multas, todavía seguimos en pandemia y también los choferes deberían de negar el servicio a quien no suba con el cubrebocas, antes sí lo hacían, hasta traían su gel antibacterial, ahorita ya no", consideró Alexia.

Leonel menciona que también se debe de cuidar el tema de la sana distancia, a pesar de que la unidad va llena, el chófer no deja de subir pasajeros, aunque vayan parados y apretados.

"Ya me tocó ir en el camión y que el chofer le llame atención a un pasajero por no traer el cubrebocas, pero los pasajeros no hacen caso porque es chofer y no una autoridad, también deben de cuidar el aspecto del cupo, sólo subir a los que van sentados, porque luego suben y suben", mencionó.

María Guadalupe señala que es importante que todos usen cubrebocas, pues alguno de los pasajeros podría ser asintomático, además de que el transporte urbano también es utilizado por adultos mayores.

"Muchas veces he ido en el camión y se quiere subir sin cubrebocas, sin embargo sólo lo que hace el chofer es pedirle a los pasajeros que se lo pongan. No creo que la acción sea para arrestarlos, pero sí que sean multados, porque alguien puede ser portador sin darse cuenta y en el camión sabemos que van personas que pueden ser vulnerables y pues de esta manera adquirir el virus".













