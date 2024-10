Exigen que la tirolesa de Mazatlán no inicie operaciones

Mazatlán, Sin.- Ciudadanos y ambientalistas protestaron este jueves en el Ayuntamiento de Mazatlán para pronunciarse en contra de la construcción de la tirolesa en el cerro del Crestón, y del cierre de accesos a las playas en la Zona Dorada y en Cerritos.

La construcción de la tirolesa que unirá los cerros del Crestón y del Vigía en el Paseo del Centenario inició en abril y desde entonces algunos ciudadanos han protestado públicamente y también iniciaron procedimientos legales para detener su construcción.

También puedes leer: Cosalá, Pueblo Mágico con una de las tirolesas más largas de México

Los manifestantes aseguraron que hubo varias inconsistencias para obtener los permisos por parte de Semarnat y la Asipona.

"Vamos a seguir señalando las irregularidades con las que dieron permiso a la tirolesa, dijeron que en el cerro del Crestón no había ni flora ni fauna, y es una gran mentira, no se respetan las paredes frágiles del cerro, necesitamos protección, que se declare Área Natural Protegida para que nunca más empresarios rapaces y gobiernos corruptos lo destruyan", expresó Natania Tun Naal.

El biólogo y ambientalista Gildardo Izaguirre mencionó que todos los amparos interpuestos fueron desechados, pero que ya están en la contratación de otro abogado para revertir los permisos y que la tirolesa no inicie operaciones.

"Hemos señalado la gran cantidad de regularidades que existen, incluso el mismo ‘Amadito’ (Amado Guzmán, promovente del proyecto) me mandó un mensaje donde dice ‘yo no soy biólogo, yo no hice el estudio de impacto ambiental, si hay especies en peligro de extinción yo no sabía’, quiere decir que sí se han percatado del conjunto de irregularidades", dijo.

"No estamos en contra de ese tipo de cosas, estamos en contra de que se haga ahí. Ya nos batearon todos los amparos, estamos contratando un nuevo abogado y él nos va a decir qué posibilidades hay todavía de avanzar, porque se puede revertir y pagar los daños que se han hecho", agregó.

Acceso libre a playas

Lilia Orrantia, vecina de Sábalo Cerritos, manifestó que las playas no son privadas, son de la nación y todos los ciudadanos deben tener acceso a ellas, esto por el cierre de un andador en esa zona por parte de una torre de condominios.

"El director de Desarrollo Urbano Sustentable otorgó permiso de construcción en donde es nuestro acceso a la playa, en Sábalo Cerritos, específicamente en la torre Perla, están construyendo con el permiso de este gobierno saliente", dijo.

Agregó que por este acceso cruzaban a la playa vecinos de ocho fraccionamientos aledaños y el acceso más cercano queda muy lejos, y en caso de una emergencia podría ser fatal.

"Además, la legislación dice que es obligatorio para todas las empresas que están construyendo dejar libre un acceso a la playa", añadió.

Aunque el director de Desarrollo Urbano Sustentable, Paul Maldonado Galindo, y la administración de Torre Perla, afirmaron que la propiedad que fue cerrada era privada, los inconformes señalaron que ya hay un grupo de abogados trabajando en el caso; sin embargo, reconocieron que son procesos largos.