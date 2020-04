Exigen pescadores estabilidad laboral

Mazatlán, Sin.- Lo requiere el sector pesquero nacional, es un precio preferencial en el diesel marino para tener la certeza de que continuaran en la actividad, manifestó el presidente de la Unión de Armadores, Omar Lizárraga Manjarrez.

En el informe trimestral del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sólo anunció los 190 mil apoyos directos a pescadores del país a través del BienPesca cuando el sector pesquero de Sinaloa espera garantía al energético.

Comentó que el apoyo económico siempre se ha dado en otros gobiernos, a través del programa ProPesca, actualmente llamado BienPesca, pero dijo que esa no es la solución para un sector golpeado por el costo del diésel marino.













No es la solución para los problemas pesqueros, para la problemática pesquera, el pescador quisiera emplearse más tiempo, poder trabajar la temporada completa de camarón, porque ahorita desafortunadamente hacen un viaje y ya no pueden realizar otro, y la pesca no es rentable y competitiva Omar Lizárraga Manjarrez.









Indicó que continua la incertidumbre dentro d el actividad, y hasta ahorita no se ha solucionado nada, pues siguen esperando las respuestas gobierno federal, y todavía les quedan debiendo al sector.

En relación al apoyo fiscal por 25 mil millones de pesos a Pemex por los combustibles, Lizárraga Manjarrez señaló que no apoya a nada al sector de la pesca, dado que el combustible que usan las embarcaciones mayores es energético importado y sin subsidio gubernamental suficiente.









El tema energético sigue estando peor ya que por parte de Conapesca no salió publicado dentro de las reglas de operación, y hasta donde sé, el diésel de Pemex no ha bajado, y el que se ve en las gasolineras no es el que nosotros podemos comprar, es un diésel importado y no podemos aplicar un incentivo que se nos da que es el IEPS Omar Lizárraga Manjarrez.









PARA SABER

El presidente de la República anunció 190 mil apoyos directos a pescadores del país a través del BienPesca.

















