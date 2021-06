Exigen pavimentar calles completas en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El inicio de los trabajos de pavimentación en la calle Ángel Flores propició inconformidad entre los vecinos de la zona, quienes exigen que la obra se haga completa.

Esta situación surgió ya que solamente se contempla pavimentar un "pedazo" de esta calle escuinapense.

La obra de pavimentación contempla solamente un tramo no mayor de 200 metros | Foto: Jesús López

"El jueves iniciaron a trabajar, como podemos ver, solamente piensan pavimentar ese pedazo, es una falta de respeto del gobierno, porque no nada más ahí se ocupa pavimentar, se ocupa toda la calle" externó Cecilio López, vecino del lugar.

"El compromiso que hizo el presidente municipal de Escuinapa es que la calle se iba a pavimentar toda, ahorita estamos viendo que nada más es un tramo como de 200 metros o menos lo que van hacer, nosotros estamos exigiendo que hagan toda la calle", expuso Antonia Oliva.

Los vecinos amenazaron con parar la obra en caso de que siga el proyecto de solamente pavimentar el tramo que se tiene contemplado, que es de la esquina de la calle Veracruz hacia donde concluye la calle Ángel Flores.

"Lo que vamos hacer es parar los trabajos, no vamos a dejar que trabajen si no vienen a darnos una respuesta buena, porque no estamos de acuerdo en que solamente se vaya a pavimentar un pedazo, además de que tenían que haber iniciado desde la calle Francisco I. Madero hacia el fondo, no que iniciaron de atrás para delante y bueno, esperemos que las autoridades nos escuchen".

Para concluir, reiteraron que en caso de que una autoridad acuda con ellos, la obra la van a interrumpir.









