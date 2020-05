Exigen locatarios entrega del mercado de Escuinapa

Escuinapa.- El atraso en la entrega del área gastronómica del mercado municipal “Miguel Hidalgo”, les cayó como un balde de agua fría a los locatarios, quienes miran con tristeza que la obra avanza lento.

Los locatarios, quienes tienen ya más de 19 meses laborando en una estructura provisional, en la cual han sufrido embates de la naturaleza, siendo uno de ellos el huracán Willa en el 2018 y toda la temporada de lluvias del 2019, aseguran no estar dispuestos a tener que aguantar más lluvias sin estar en sus locales.

Ya vamos para dos años trabajando aquí, con la esperanza de que ya nos entreguen el mercado, y aquí seguimos, pero ya no estamos dispuestos a seguir aguantando más, otras lluvias no creo que vayamos a soportar, tienen que apurarle y terminar antes de que se vengan las primeras aguas, es un compromiso que el presidente (Emmett Soto Grave) hizo con nosotros cuando se volvieron a iniciar los trabajos, y tiene que cumplir su palabra.

Fernando Galindo, locatario.

Fueron tajantes al externar que ni el “coronavirus” o algún otro argumento les son válidos a ellos, para que sus locales no les sean entregados.





Cuando no es una cosa es otra, primero que se había acabado el dinero, luego que no les mandaban recursos del Estado, ahora que no hay material por el coronavirus, ahora sí que desde que inventaron los pretextos… No señor, no hay pretexto que valga, a nosotros nos tienen que entregar nuestros locales antes que caiga la primera agua.Fernando Galindo, locatario.









Cabe recordar que al iniciarse esta obra en septiembre del 2018, estando aún en el cargo de presidente municipal Hugo Enrique Moreno Guzmán, el tiempo estimado para culminar la obra en aquel entonces era para más tardar cinco meses.

















