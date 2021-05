Exhorta Mario Zamora a los sinaloenses a emitir su voto el 6 de junio

Ahome, Sin.- “Sí me mandan al juego y me quitan al “catcher” y al “shortstop” me la ponen más difícil para ganar” admitió en términos beisboleros el candidato de la Coalición PAN, PRI, PRD Mario Zamora Gastélum, por lo que pidió que salgan a votar el próximo 6 de junio.

“Nos estamos jugando el resto, ustedes son mi apuesta, ganar, y ganar bien en Ahome. Les pido el voto completo para la fórmula. Aquí somos beisbolistas, si me mandan al juego y me quitan al “catcher” y al “shortstop” me la ponen más difícil para ganar”, dijo en su tierra natal.

Local Mario Zamora asegura ir arriba de Rocha en nueva encuesta

Reiteró que en la elección del 6 de junio se definirá el futuro de Sinaloa y el llamado que hace Mario Zamora Gastélum, es a votar por la fórmula completa de la alianza “Va por Sinaloa”, quienes como gobernador lo ayudarán a cumplir los compromisos que ha realizado durante su campaña, para que a la gente le vaya mejor en los próximos seis años.

Al encabezar una gira más por Ahome, Mario Zamora, acompañado por su esposa Wendy Ibarra se reunió con cientos de trabajadores del sector salud, quienes le manifestaron su apoyo y se comprometieron a salir a votar por todos los candidatos de la alianza PRI, PRD y PAN.

En este encuentro, el candidato de la Coalición “Va por Sinaloa", manifestó que en esta elección se definirá el futuro para Sinaloa, “el que nos hará avanzar o retroceder”.

Señaló que los candidatos de la alianza PAN, PRI y PRD son personas probadas, preparadas, que quieren hacer las cosas bien y que van a cumplirle a la gente.

En representación de los trabajadores de salud, el doctor Jaime Roberto Sánchez Cázarez, comentó que hoy en día se necesitan líderes incluyentes en los gobiernos; y el sector salud tendrá mejores apoyos con Mario Zamora Gastélum.

Agregó que necesitan mejores condiciones laborales, mejores salarios y mejores instituciones para enfrentar los retos que representa la salud pública en Sinaloa.

En este evento estuvo presente el ex alcalde de Ahome, Policarpo Infante Fierro, quien resaltó que el candidato Mario Zamora Gastélum, es un hombre impecable, con experiencia, preparación, conocimiento, con visión de futuro, moderna y transformadora.

















