Exhorta CEDDH a Dirección del Trabajo e IMSS a regular campos agrícolas

Culiacán, Sin.- Es urgente que la Dirección del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social revisen y regulen la operación en los campos agrícolas para evitar situaciones como la que vivieron los 43 jornaleros de Chihuahua que se encontraban en condiciones de esclavitud en Ahome, en el Campo 35, señaló el activista y miembro de la Comisión Estatal en la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

El activista señaló que la Dirección del Trabajo y Previsión Social comete las mismas omisiones que en años anteriores, cuando era dirigida por corrientes políticas distintas a la actual.

También te puede interesar: Caso de jornaleros en Ahome ya está judicializado: Rocha Moya

Derivado de la situación de los 43 jornaleros de Chihuahua, el titular de la Dirección del Trabajo en Sinaloa no ha hecho un pronunciamiento.

“Sigue funcionando la Dirección del Trabajo como en todos los años y con todos los gobiernos anteriores”, señaló Loza Ochoa.

Aunque el outsourcing o subcontratación ya no está permitida en México, los campos agrícolas se valen de la omisión de las autoridades siguen operando con este modelo de trabajo para emplear a jornaleros contratados por terceros y se deslindan de toda responsabilidad, señaló el activista.

“Se supone que el outsourcing ya no debe de existir en este país y resulta que siguen trabajando así un gran porcentaje de trabajadores, y ¿qué implica esto?, que el patrón no tiene ninguna obligación porque los que contrataron fueron terceros”, explicó Loza Ochoa.

“Que por otro lado se han estado acostumbrando a no pagarles hasta el final y darles un crédito nada más en la tienda del campo para que ahí retiren lo que van comiendo y hasta el final les liquidan, no pueden ni mandarle dinero a la familia porque no les pagan cada semana como deben de pagarles”.

En esta situación de omisión también está implicado el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no revisa la operación de los campos agrícolas a fin garantizar que todos los trabajadores cuenten con seguridad social.

“Y el seguro social debe de ser más duro también. ¿Cómo es posible que haya campos y que mientras no estalle un problema pues tampoco le ponen atención?", sostuvo.

La Secretaría General de Gobierno debe atender con urgencia este problema, exigirle a la Dirección del Trabajo y Previsión Social que atienda la situación y regule los espacios de trabajo, indicó Óscar Loza, y no esperar a que pasen situaciones como la de los 43 jornaleros de Chihuahua.

“Todas esas cosas abruman una situación que no van a resolver con las despensas o con lo que les llevan cuando explota una situación como la de los trabajadores de Chihuahua, es mayor el problema”, indicó.

El dirigente hizo un llamado a las autoridades correspondientes para atender con urgenia este tema. Foto: Archivo | El Sol de Sinaloa

Ley Federal del Trabajo

Uno de los apartados de la Ley Federal del Trabajo indica que el patrón debe proveer los uniformes y herramientas de trabajo a los empleados, y no que estos deben comprarlos. Sin embargo, en campos agrícolas del valle de Culiacán se ha registrado que les piden a los jornaleros acudir con las herramientas de trabajo.

“Los patrones son los que deben de comprar el equipo de trabajo, pero el informe que tenemos aquí es que a la gente le pidieron que comprara el equipo para presentarse a trabajar, o sea, no lo hicieron los patrones, son de las cosas que la dirección del trabajo y la procuraduría del trabajo deben hacer antes de la temporada, revisar que ya están ahí el equipo de trabajo para recibir a los trabajadores”, explicó el activista.

Jornaleros de Costa Rica

En un campo agrícola al sur de Culiacán, en la sindicatura de Costa Rica, la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos registró a un grupo de jornaleros, subcontratados, que al terminar el periodo de trabajo no les permitían retirarse y les habían condicionado su pago.

“Nosotros atendimos hace unas semanas un problema ahí en Costa Rica, de esa gente que viene subcontratada, que no viene contratada por los patrones con los que van a trabajar, sino por terceros. Trabajaron los tres meses, querían regresar y les habían dicho que tenían que trabajar otro mes, al estilo de que no los iban a liquidar para que tuvieran reparto de utilidades y esas cosas”, explicó Óscar Loza.

“Estuvimos y por fortuna logramos negociar el asunto, le hablamos a la Dirección del Trabajo, sí mandaron inspectores”.

Sin embargo, estas situaciones no deberían presentarse. La Dirección del Trabajo y Previsión Social debería hacer visitas periódicas para cerciorarse de que los espacios de trabajo operan conforme a la ley, manifestó el activista.

Nosotros llamamos la atención para que no se permita llegar a esos casos para ver qué es lo que va a pasar

Óscar Loza Ochoa