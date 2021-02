Exalcaldes prianistas facturaron 92 empresas fantasmas en Sinaloa

Culiacán, Sin.- De acuerdo a una investigación de la periodista Miriam Ramírez del organismo Iniciativa Sinaloa, los cuatro municipios más grandes de Sinaloa: Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave contrataron 162 millones 362 mil pesos con 92 empresas fantasma boletinadas por el Servicio de Administración Tributaría por simular operaciones fiscales inexistentes.

En Culiacán con los ex alcaldes Sergio Torres Felix y Jesús Antonio Valdez Palazuelos; En Mazatlán; Carlos Felton González y Fernando Pucheta Sánchez; En Ahome, Arturo Duarte García y en Guasave con Armando Leyson Castro. Se trata de mil 238 facturas por servicios erogados por seis administraciones municipales en un periodo entre 2014 y 2018.

“En los cuatro municipios operó la misma red de compañías relacionadas entre sí por sus accionistas, notarios, domicilios y fechas de creación que también se detectaron en el gobierno estatal de Mario López Valdez y en la 51 legislatura del Congreso local, un periodo ocurrido entre 2014 a 2016”, se lee en la investigación.

Al finalizar la investigación, la periodista intentó contactar a los alcalde de esos periodos, sin embargo no tuvo respuesta de todos.

“Como parte del proceso de documentación para este trabajo se buscó a los ex alcaldes de Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave para incluir su postura al respecto. Sin embargo, sólo hubo respuesta en el caso del ex alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix y el ex alcalde de Guasave, Armando Leyson Castro”, señaló, Ramírez.

MAZATLÁN

De entre los cuatro municipios destaca Mazatlán por concentrar poco más de 33 por ciento de los recursos, unos 54 millones 624 mil pesos facturados por 14 empresas fantasma entre 2014 y 2018.

“De acuerdo con notas periodísticas de la época, esta fue una obra polémica que se retrasó por meses y fue cuestionada por regidores de oposición quienes alegaron costos inflados en el contrato. El 14 de mayo de 2016, los regidores Esperanza Kazuga, Humberto Becerra y Jorge Rodríguez Pasos partieron un pastel en el lugar parodiando el primer aniversario de la obra inconclusa, según documentaron medios locales”, destacó.

La empresa contratada para la obra, Proyectos y Servicios Constructivos ella también facturó la construcción de gimnasios en las colonias Toro, Los Sauces, Esmeralda y Terranova, así como un polideportivo en Villa Unión.

A finales de 2017, el SAT comenzó a investigar a la constructora con domicilio en Culiacán, Sinaloa y para octubre de 2018 fue incluida la lista definitiva de contribuyentes que simulan operaciones fiscales.

El Ayuntamiento de Mazatlán encabeza la lista de los municipios con más solicitudes de acceso a la información. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Otras facturas pagadas por el ayuntamiento de Mazatlán son por la compra de rodilleras, coderas, short y tenis tácticos, equipo de radiocomunicación y forros de chalecos balísticos para la Secretaria de Seguridad Pública por un monto total de 1 millón 883 mil pesos.

CULIACÁN

En Culiacán, la mayoría de las facturas también se concentran en una sola administración, la de Sergio Torres Félix, que sumó casi 38 millones de pesos en servicios con 41 empresas boletinadas por el SAT, principalmente consultorías y asesorías.

La práctica disminuyó drásticamente en el periodo de su sucesor, Jesús Valdez Palazuelos, pues apenas se encontraron 80 facturas por unos 200 mil pesos.

En la administración de Torres Félix destacan compras de equipo táctico para policías, un diagnóstico del sistema de recaudación de impuestos, pavimentaciones, asesorías y consultorías.Miriam Ramírez





Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

La empresa Armonk Consultores emitió 73 facturas por nueve millones 685 mil pesos entre febrero de 2014 hasta marzo de 2016, por servicios como asesoría en contabilidad gubernamental, gestión de recursos y la aplicación del reglamento del bando de policía y buen gobierno.

A la empresa Ideaban se le destinaron seis millones 658 mil pesos por proveer de chamarras y cachuchas para policías, así como alcoholímetros.

A la compañía Pacific Wap se le pagaron nueve facturas entre marzo y noviembre de 2015 por cinco millones 241 mil pesos por procesos de digitalización y un diagnóstico del software de ingresos municipales.

GUASAVE Y AHOME

En Guasave y Ahome, la práctica sólo se detectó en las administraciones que transcurrieron entre 2014 y 2017.

En el primer municipio, gobernado en ese momento por Armando Leyson Castro, se encontraron facturas por un total de 37 millones y medio de pesos.

“La mitad de esos recursos, unos 18 millones 935 mil pesos se concentraron en 15 empresas que forman parte de la misma red ya anteriormente señalada, que comparten accionistas, domicilios, fechas de creación y notarios”, encontró la periodista.

Las contrataciones corresponden a servicios de compra de uniformes, cursos de prevención social de la violencia, obras públicas, renta de equipo para eventos, materiales para construcción, entre otros.

















