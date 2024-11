Ex secretarios de Seguridad Pública asesinados ya no contaban con escoltas: SSPM

Mazatlán, Sin.- Los ex secretarios de Seguridad Pública Municipal, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, asesinados a balazos el 10 y 24 de noviembre, ya no contaban con protección, informó Jaime Othoniel Barrón Valdez.

El actual titular de la corporación dijo no saber desde cuándo ya no portaban seguridad personal, pero lo que sí confirmó es que el Municipio ya no les brindaba este servicio.

"Es una situación que ya la trae la Policía de Investigación, el Ministerio Público ya inició lo que son las carpetas de investigación. Todos tenemos el riesgo, siempre lo he dicho, al momento que entramos a la corporación, desde el momento en que decidimos ingresar a esta profesión tenemos el riesgo de tener un atentado o de tener problemas con diferentes personas", dijo.

Sí hay resultados

Cuestionado sobre la efectividad de los operativos en materia preventiva y la reducción de los delitos, aseguró que se trabaja y que hay resultados importantes.

"Estamos trabajando para mantener el orden, en lo que son en materia preventiva hay una disminución del 5 por ciento en los últimos 21 días en el total de delitos, un descenso del 20 por ciento en los últimos 14 días, eso habla de un trabajo preventivo efectivo", dijo.

También hubo 295 personas detenidas por faltas administrativas y dos más que contaban con una orden de aprehensión por la comisión de un delito.