Ex jefes policiacos asesinados en Culiacán y Mazatlán estaban limpios: Mérida Sánchez

Culiacán, Sin.-Los ex altos mandos policiacos asesinados en Culiacán y Mazatlán este fin de semana tenían perfiles limpios y “blancos”, aseguró el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.

El general en retiro precisó que ambos tenían sus exámenes de control y confianza bien acreditados.

El funcionario estatal dijo desconocer la situación que derivó en el asesinato de los policías, uno activo y otro en retiro, pero manifestó que por trabajar bien se está expuesto a estas agresiones.

“Queremos pensar que algo por ahí no les funcionó o no funcionó muy bien, o alguna cuestión. Muchas de las veces por trabajar bien también nos resulta en una responsabilidad negativa. Que si trabajamos bien, a alguien no le gusta o no le llama la atención, y toma otras medidas”, mencionó.

Policías asesinados

La tarde-noche de este domingo Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ex secretario de Seguridad Pública en Mazatlán en la pasada administración, fue atacado a balazos en la colonia Hacienda de Urías y declarado muerto mientras recibía atención médica en un hospital.

La tarde del viernes 22 de noviembre el ex subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Benjamín Villarreal Guerrero, fue asesinado a balazos en conocido restaurante en la colonia Montebello, de Culiacán, hecho que además dejó dos víctimas colaterales.