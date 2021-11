Ex alcade inauguró obra de agua potable a medias en La Campana

Escuinapa, Sin.- En la recta final de su administración, el ex alcalde Emmett Soto Grave inauguró la obra de construcción de un pozo profundo en la comunidad de La Campana, sin haberla concluido, así lo denunció Agapito Aguilar Hernández, quien es el presidente del comité de la obra.

Aguilar Hernández, dijo que la obra fue inaugurada sin haberse conectado la tubería que conduciría el vital líquido hacia la red, asegurando que el comité de Obras nunca firmó ningún documento de conformidad de la obra.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Es un pozo profundo que dejó inconcluso (Emmett) Soto, él nada más vino y lo inauguró sin tomarse parecer a nadie, todo el tiempo hizo lo que él quería y así vino a inaugurar la obra".

Agregó que esta obra, se suponía que vendría a darle solución al problema de desabasto de agua potable que tiene la comunidad, el cual tiene ya años sin agua.

"Tenemos años que no tenemos agua aquí en el pueblo, se supone que con este pozo ya vamos a tener agua bien, pero pues no lo conectaron, vino Soto y se tomó la foto, pero pues no lo hecharon andar".

La alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez, quien recibió la demanda de los pobladores, acudió a la obra la cual constató que estaba inconclusa por lo que dijo que se estaría enviando a personal de la JUMAPAE para analizarla y poner a funcionar el pozo lo antes posible.

"Vemos que la obra no fue terminada, falta conectar la tubería, eso lo vamos a ver con la Jumapae para que la gente ya cuente con el servicio y evitar que la obra se vaya a deteriorar" finalizó.













