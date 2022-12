Evalúa Rocha Moya a integrantes de su gabinete por fin de año

Culiacán, Sin.- El Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya habló sobre el desempeño de los secretarios que integran su gabinete de gobierno durante 2022.

El ejecutivo señaló que ningún miembro de su gobierno tiene garantizado su puesto para el próximo 2023 independientemente de qué hayan tenido un buen desempeño en su cargo o malo los cambios pueden existir.

“Pueden ser buenos y cambiarlos y pueden ser malos y a lo mejor no los cambio hay muchos criterios que en la intimidad tomas para ajustar al equipo en general todos funcionan”.

El mandatario estatal opinó y enumeró con base a las acciones que cada secretario realizó.

Jaime Montes

En primer lugar crítico la manera de trabajar de Jaime Montes Salas quien es titular de la Secretaria de Agricultura quien no tuvo interés en resolver el tema de los agricultores para que les garanticen sus créditos para la producción de cultivo de maíz.

“Qué les puedo decir de Agricultura y que me oiga sobre el tema de los créditos a productores, no me ha buscando para nada, es un conflicto que no me deja dormir a mí, el Secretario es presidente de todos los secretarios de agricultura en el país y ya debería de tenerme soluciones sobre esto”, apuntó.

Rocha Moya expuso que a pesar del bajo desempeño y disponibilidad del secretario en este tema tan importante al ser Sinaloa el estado de donde sale la mayor producción de maíz , no lo despedirá ni está en sus planes , pero dijo que podría ser él mismo funcionario quien solicite su renuncia por no estar de acuerdo con la forma de pensar del mismo gobernador.

La secretaria de Pesca

En segundo lugar se encuentra Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaria de Pesca y Acuacultura ya que dijo estar muy sorprendido de que la funcionaria desconociera cosas del sector tan básicas como el aspecto de los camarones.

“Me sorprendió que no conociera los camarones, creo yo que no los conocía cuando se los nombré. Ha hecho un buen trabajo y los programas de Pesca han funcionado como el programa de motores marinos y Bienpesca”.

La de Bienestar

En tercer lugar se encuentra la Secretaria de Bienestar María Inés Pérez Bernal, de quien expuso que le gusta hacer política línea que les ha resultado para lograr activismos exitosos.

“A ella le gusta hacer política, nos hemos mantenido en esa línea y nos ha resultado bien, hace una serie de diversos activismos como no dejar que ningún secretario tenga un carro durante sus vacaciones y lo usé ella dijo que no lo podía dejar porque en ningún momento dejó de trabajar”.

En cuarto puesto se encuentra el Secretario de Finanzas Enrique Díaz Vega quien ha cumplido con sus tareas principalmente en gestiones federales.

“Está realizando su trabajo, ahorita se encuentra en la Ciudad de México gestionando asuntos que tienen que ver con el estado”

El que ha sido disponible

En el quinto lugar está Javier Gaxiola Coppel quien funge como Secretario de Economía en la entidad quien más le sorprendió según el gobernador por su disponibilidad para ayudar a pesar de nunca haber trabajado en un puesto de este tipo.

“Me sorprendió mucho porque él nunca había desempeñado un puesto como este, el solo trabajaba internamente en su empresa”.

En sexto lugar está José Luis Zavala Cabanillas siendo uno de los funcionarios que más trabaja por el bien del estado en materia de obras públicas.

“Es uno de los que más me funciona”.

En séptimo puesto María Teresa Guerra Ochoa quien está muy comprometida por el bienestar de las mujeres sinaloenses y desde la secretaria de las mujeres mediante programas diseña estrategias en beneficio de ellas.

“Es una mujer muy comprometida a veces olvida que es gobierno, también es activista de toda su vida defensora de los derechos de las mujeres”.

La octava posición es para la titular de la secretaría de Educación en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, una mujer muy correcta en temas de legalidad ya que piensa en resolver temas de educación porque existen artículos o leyes que se lo prohíben.

“Funciona bien, es una mujer muy legalista, ella ya que regularmente no quiere hacer ciertas cosas porque artículos y leyes lo impiden pero ya le dijimos que tiene que buscar las maneras pero ella está funcionando”.

La seguridad en Sinaloa

En noveno lugar está el secretario en materia de seguridad Cristóbal Castañeda Camarillo, quien ha logrado disminuir los altos índices que se tenían en hechos violentos en el estado y que es una persona con mucha experiencia al igual que preparada.

“Funciona muy bien ya que tiene mucha experiencia, es un hombre con experiencia en temas de seguridad y lo sabe hacer bien con la nueva política de gobierno”.

El puesto número diez es para Cuitláhuac González Galindo, titular de Salud quien está muy enfocado en ayudar a los que más lo necesitan y sin apoyo del gobierno no podrían mejorar su calidad de vida.

“Todo bien va avanzando estoy feliz con los programas que ha impulsado para lograr ayudar mediante programas a niños con operaciones de corazón abierto e implantes cocleares que ayudan a que personas que no escuchan logren hacerlo mejorando su vida”.

Y la última opinión fue para la secretaria de Transparencia, María Guadalupe Ramírez Zepeda a quien le aplaudió la estrategia que tienen de la mano de su equipo para trabajar.

“Tiene un gran método para trabajar muy bien de la mano de un buen equipo”.

Al terminar recalcó que cada secretaria y secretario desde sus dependencias han funcionado trabajando en la mejoría del estado más sin embargo eso no alerta para que sucedan nuevos cambios en las personas que integran cada área en su gobierno, ya que todo es desde el sentido social del gobierno para beneficio del estado.