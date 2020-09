Etiquetas en productos educarán a la población: Nutrióloga

Mazatlán, Sin.- La colocación de sellos en los productos, para ver si tienen exceso de sodio, azúcares y calorías, es una medida excelente para educar a la población en el aspecto nutricional, pero debe ser generalizado, ya que apenas inicia y muchos de los productos no tienen sus etiquetas, aseguró la nutrióloga y doctora, Isis Villafuerte Tunaal, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango.

Advirtió que la información que se proporciona es por cada 100 gramos y no por porciones del producto, así que el consumidor debe de hacer su propio análisis antes de elegir qué opción comprar.

Estamos consumiendo productos que no nos damos cuenta de que no son sanos, o nada más nos dicen que no tienen calorías, pero los ingredientes que contienen no son del todo sanos.Nutrióloga

Refirió que si bien los nuevos sellos marcan cuando hay un exceso de sodio, azúcar o calorías, el consumidor tiene que ver cuántas porciones incluye el producto y saber analizar la información de los nutrientes.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

“Las etiquetas nos dan tips sobre si el producto es bueno o no, pero uno lo tiene que analizar si se puede consumir o si vale la pena consumir otra opción. Yo veo muchas personas que consumen jugos porque creen que están hechos de frutas, pero cuando vemos la etiqueta del producto ya nos damos cuenta que es pura azúcar o muchos productos que son en su mayoría grasas saturadas y malas”, apuntó.

Isis Villafuerte consideró como muy beneficioso para la población la colocación de sellos en los productos, pero no porque tenga la etiqueta quiere decir que tal o cual alimento es saludable.

Señaló que muchos productos en el mercado todavía no traen su etiqueta y que es común ver alimentos con el sello de exceso en calorías y azúcares, y otro similar sin sello, pero igual de malo para el consumidor.

La colocación de etiquetas en los productos podría educar en el aspecto nutricional a la población. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Comenta que a sus pacientes les enseña a que comparen las etiquetas de un mismo producto para ver cuántas calorías, sodio, azúcar y grasas trae por porción, con lo cual se identifica el producto más saludable y sano.

“Hay que ver al consumidor como un ente específico, es muy diferente un adolescente a un adulto, al que tiene ya obesidad o que tiene antecedentes diabéticos o prediabetes, ellos deben tener mucho más cuidado, los hipertensos tienen que cuidar que no diga exceso en sodio, una persona con diabetes, que no tenga mucha azúcar o exceso de calorías”, indicó.

Agregó que en muchos países este proceso de análisis ya lo hacen de manera natural, pero en México apenas empieza y la colocación de etiquetas puede ayudar mucho en la educación de la población, en materia nutricional.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

















