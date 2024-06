Estudiantes de preparatoria en Mazatlán se debaten entre estudiar o trabajar

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán, muchos estudiantes que acaban de terminar la preparatoria se encuentran sin saber qué hacer con su futuro. La decisión entre seguir estudiando, buscar un trabajo o tomarse un tiempo para descubrir sus verdaderas pasiones es un gran dilema que enfrentan estos jóvenes.

Daely Pérez, de la Preparatoria UAS Jaramillo, siempre pensó que iría directo a la universidad, pero ahora no está tan segura, pues no siente atracción por las carreras que ha visto.

"Quiero estar segura de que elijo algo que realmente me apasione y la verdad es que no me llaman la atención estas carreras, ingeniería no me gustaría, enfermería se me hace aburrida, profesora, que ganas de aguantar a otra yo, y así la lista sigue, mejor me pongo a trabajar para agarrar dinero", señaló la estudiante de 17 años.

Rodrigo García, de la Preparatoria Rosales, comenta que está pensando en trabajar por un tiempo para ver qué le llama más la atención.

"Pues la neta no siento que quiera hacer algo más allá de trabajar. Hay algunas carreras que quiero y me molesta, la verdad, porque no las puedo pagar, y para estudiar cualquier cosa, mejor me quedo así en lugar de perder el tiempo, me pongo a trabajar", mencionó Rodrigo.

Judith Echegaray, de la Preparatoria Conalep Mazatlán III siempre pensó que iría directo a la universidad, pero ahora no está tan segura.

"Quiero asegurarme de elegir una carrera que realmente me guste, la neta ni me metí para los exámenes de admisión, lo que yo quiera lo voy a estudiar en el horario que sea, a lo mejor me doy un sabático hasta que vea que carrera me atrae, porque me querían meter a medicina, pero no me llama para nada la atención", mencionó.

José Martínez, de la Preparatoria Mazatlán, piensa en continuar trabajando y dejar de lleno la escuela, pues no es algo que le atraiga y solo concluyó sus estudios para darle gusto a su familia.

"Nunca me gustó la escuela, nomas la, termine para darle gusto a mi mamá, pero a mí ni me gusta, mejor me voy a poner a trabajar a tiempo completo, sin título de universidad ya tengo moto, así que voy bien, la escuela no es éxito viejo", dijo el estudiante de la preparatoria Mazatlán.