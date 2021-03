Estudiantes de la UAS se manifiestan por el pago de sus becas

Mazaltán,Sin.- Estudiantes de la ingeniería de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán, se manifestaron pacíficamente esta mañana en las oficinas de Sedesol, en la coordinación de becas, pidiendo una explicación y solución al pago de sus apoyos económicos.

En el mes de diciembre hicieron la solicitud de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, la cual les otorga cuatro mil 800 pesos bimestralmente, cobrando su primer pago en el mes de marzo por los meses de enero y febrero, luego se les adelantaría el pago de los bimestres marzo- abril y mayo- junio, por la veda electoral, con un monto total de nueve mil 600 pesos.

Local Jovénes estudiantes, denuncian falta de pagos de becas “Benito Juárez”

El problema está en que al salir beneficiados aparecieron como si fueran estudiantes del campus Culiacán y no de Mazatlán, muchos no se enteraron a tiempo y no pudieron cobrar su primer pago en la fecha correspondiente, posteriormente se les informó que sólo recibirían un solo pago de cuatro mil 800 pesos pues el sistema los había dado de baja.

"Se nos hizo raro porque ya habían empezado a dar los pagos, fuimos a preguntar a Culiacán y nos dijeron que si éramos beneficiarios y que nos iban a pagar, empezaron a capturar nuestros datos y un de repente nos dijeron que solo nos iba a llegar el primer pago", dijo Dulce Cardenas, estudiante afectada.

Son alrededor de 40 estudiantes los que se encuentran en esta situación y desconcertados de que el sistema los haya dado de baja, ya que todos comprobaron con constancias que son estudiantes activos.

Sara García, otra de las estudiantes, comentó que la coordinación de becas les dijeron que el error provenía desde la universidad, pues ésta no los reconoció como sus alumnos por no ser de Culiacán.

También puedes leer: Ofertará UAS más de 38 mil fichas para aspirantes de preparatoria y licenciatura

"La única respuesta que nos han dado es que ellos no se pueden hacer responsables, la escuela fue encargada del error , la escuela no nos reconoció como alumnos porque no estamos en Culiacán", comentó.

Los alumnos lamentaron que por un error se hayan quedado sin el apoyo, muchos de ellos ya contaban con ese dinero para cubrir gastos escolares.

Indicaron que arquitectura es una ingeniería muy cara, se requiere estar comprando material continuamente, además ahora con las clases a distancia, muchos compraron equipos digitales para mejorar la calidad de sus trabajos y tienen que pagar internet, otros utilizarían el apoyo para financiar su titulación.

Karla Ulloa Rodríguez, coordinadora regional de las becas, a los minutos salió a recibir a los estudiantes para tratar la situación. A los medios de comunicación, informó que la responsabilidad no fue de ellos, sino de la universidad, aseguró que la coordinación no tiene la facultad para dar de alta o baja a ningún estudiante.

FOTOS: CARLA GONZÁLEZ | EL SOL DE MAZATLÁN

Detalló que en enero, cuando salió la lista de beneficiados, se le envió a la UAS junto con las órdenes de pago por cuatro mil pesos. Posteriormente se le pidió a la institución educativa regresara la lista actualizada con altas y bajas para generar los recibos de los bimestres restantes, ahí fue donde los alumnos ya no aparecieron en el padrón.

Dijo desconocer cuál fue el motivo por el cual aparecieron dados de baja, pues la dispersión de los alumnos se hace por escuela; la UAS fue la única con la que tuvieron problemas.

Por la veda electoral ya no habrá oportunidad de registrarse, los alumnos tendrán que esperar hasta el mes de septiembre, cuando inicie el próximo ciclo escolar, mientras que el dinero fue destinado a otros estudiantes que se dieron de alta.

Los alumnos que hoy se manifestaron sólo podrán cobar cuatro mil 800 pesos el día martes 30 marzo, solo que en vez de ir hasta Culiacán, se les dio la facilidad para que pudieran hacerlo en Mazatlán.









Lee más aquí: