Estropeados y poco funcionales están los parques incluyentes de Mazatlán

Mazatlán. Sin.- Abandonados, estropeados y poco o nada funcionales, así lucen los tres parques incluyentes del puerto que fueron inaugurados hace apenas dos años.

Estos constan de un columpio, un sube y baja y un carrusel; son exclusivos y especiales para personas con discapacidad.

Al realizar un recorrido en el parque de la Martiniano Carvajal, se observó que el área está sucia, muy deteriorada y los jueguitos no tienen cinturones de seguridad.

Los del Parque Lineal tampoco cuentan ya con los cinchos de seguridad, están empolvados y el carrusel está estropeado.

En el del parque Rotarismo, a los juegos les faltan los cinturones de seguridad y el columpio no tiene rampa. Además este espacio de recreación está en la oscuridad total por las noches, ya que no funcionan las luminarias.

El simple hecho de que no cuenten con las medidas de seguridad no los hace funcionales, pues no brindan la protección suficiente a los usuarios, tomando en cuenta que quienes hacen uso de ellos son personas en silla de ruedas.

El gimnasio incluyente del Kilómetro Cero es el único que está en buenas condiciones.

Los parques incluyentes están dentro de otras áreas verdes de acceso público y aunque se precisa que son de uso exclusivo para discapacitados, se ha percatado que cuando hay demasiada afluencia de usuarios, hacen uso de ellos aunque no sean discapacitados.

El primer parque incluyente de Mazatlán, ubicado en el parque Martiniano Carvajal, se inauguró en mayo, el segundo, en el Parque Lineal, en junio; el tercero, ubicado en parque Rotarismo, en septiembre y el gimnasio incluyente, en el Kilómetro Cero, en el mes de agosto; todos en el año 2019.













