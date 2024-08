Estrés financiero; la falta de dinero que estresa a los sinaloenses

Culiacán, Sin.- Aunque las estadísticas indican que los sinaloenses pueden tener una vida digna y cómoda con 13 mil pesos al mes, la realidad es que, tal cifra no alcanza "ni para la renta".

Así lo expresaron ciudadanos, al ser cuestionados sobre los indicadores de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera de Condusef, la cual revela que un sinaloense gana en promedio y necesita alrededor de 13 mil 600 pesos al mes para vivir bien y atender sus necesidades.

De acuerdo con los resultados de la encuesta de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el 44 por ciento de la población de Sinaloa mayor de 18 años no cuenta con ahorros y el 19 por ciento tiene un nivel de bienestar financiero bajo.

Además, el 39 por ciento de los sinaloenses viven con estrés tras no contar con los ingresos necesarios mensuales para vivir. Este estrés se ve reflejado en problemas gastrointestinales, insomnio, dolores de cabeza, agruras y más, siendo los síntomas que sinaloenses apuntaron tener ante la falta de dinero.

Bienestar financiero

Entre los datos de evaluación de Condusef, se encuentra que en un margen de 0 a 100 puntos, Sinaloa obtuvo 53.1 puntos de bienestar financiero, es decir que, la economía sinaloense se encuentra a la mitad de lo que pudiera definirse como una economía beneficiosa para la persona.

En el ranking nacional, Sinaloa se ubica en la posición número 20 de bienestar financiero, siendo Guerrero el estado con menor puntación y Quintana Roo, el estado con mejor puntación.

¿Alcanzan los 13 mil?

Al realizar un sondeo a diferentes familias sinaloenses sobre este promedio de ingresos de 13 mil 600 pesos mensuales, en su totalidad, contestaron que tal ingreso no alcanza "ni para la renta".

La pregunta fue: De acuerdo con el INEGI, un sinaloense en promedio gana 13 mil 600 pesos al mes y con ello le alcanza para vivir bien ¿Usted lo cree?

Las respuestas fueron: "¡No me alcanza con 15, menos con 13!", "claro que no, solamente pago 9 mil de renta! Imagínate!", "No, una familia con hijos apenas podría pagar renta, despensa, sin considerar servicios y demás", "No, necesito 30 mil yo sola, mínimo", "No, 2 mil por semana promedio de súper para una familia de 3 o 4, son 8 mil al mes, más 700/800 de gasolina por semana, más internet, 350/400 pesos, agua promedio 250 pesos", "No, ese dinero apenas alcanza para pago de servicios y gasto del hogar", "nombre, no alcanza para nada jajaja".

Al ser cuestionados sobre si han sufrido estrés por falta de dinero, todos respondieron que sí y aunque el INEGI determine un cierto ingreso estable, la realidad es otra.

El médico general y especialista en patología, Daniel Arrieta, expresó que muchas de las causas de las enfermedades no son precisamente los virus y las bacterias, pues estas pueden tener un mayor impacto en el cuerpo cuando este se encuentra en vulnerabilidad siendo el estrés el principal estado vulnerable del cuerpo.

Dichos padecimientos, pueden complicarse al no tratarse el estrés a tiempo, pues se pueden convertir en problemas psiquiátricos o de mayor complejidad, como problemas renales y gastrointestinales, así como problemas del corazón, que se quedan de por vida.

"Aunque la mayoría de las personas no lo crea así, el estrés puede ser causante de enfermedades ya que, el no contar con una mente sana puede repercutir en la estabilidad del cuerpo".

En Sinaloa, la principal causa de muerte son las enfermedades del corazón, principalmente infartos, seguido de tumores y complicaciones de diabetes.