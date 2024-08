Estoy en un 50 y 50: Marco Verde sobre incursionar en el boxeo profesional

Culiacán, Sin.- Marco Verde, ganador de medalla de plata en box en los Juegos Olímpicos de París, expresó que hasta el momento está indeciso sobre si se dedicaría al boxeo profesional o iría por otra oportunidad en los siguientes juegos olímpicos.

“Sobre la decisión, lo primero que quiero es estudiar, dedicarme a mis estudios, relajarme, darle a la Universidad un poco porque la he dejado un poco. No lo sé, no lo he pensado, estoy disfrutando mi medalla y quiero disfrutarla más”, dijo.

Luego de sostener un encuentro con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, el deportista mazatleco ofreció una rueda de prensa en Culiacán, donde detalló su experiencia en París y su proceso de entrenamiento.

A Marco Verde, de tan solo 22 años, le costó la mitad de su vida de arduo entrenamiento y competencias nacionales y regionales para lograr una medalla olímpica.

En dicha rueda de prensa, dijo que había recibido estímulos monetarios por parte del Gobernador y que siempre ha estado agradecido por el apoyo del gobierno y la Comisión Nacional del Deporte, pues sin tales apoyos no habría llegado hasta los olímpicos de París.

Por el momento, el joven dijo que le gustaría disfrutar más su medalla, pasar tiempo con sus amigos y familia, y volver a ser el Marco Verde de antes que no tenía medallas ni tanta fama.