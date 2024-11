Este noviembre llegarán 17 cruceros a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Mazatlán tendrá un incremento en el arribo de cruceros, ya que para noviembre se programaron 17 embarcaciones, en comparación con las 12 que llegaron en octubre. Esta llegada de cruceros beneficiará la economía local, con miles de turistas extranjeros que podrán disfrutar de la cultura, gastronomía y bellezas del puerto.

De acuerdo con el calendario de la Administración del Sistema Portuario Nacional, el 6 de noviembre arribarán el Carnival Firenze y Norwegian Bliss, y el 8 de noviembre llegará el Majestic Princess. Durante el mes también se esperan llegadas regulares como el Discovery Princess los días 12, 19 y 26 de noviembre, y el 13 de noviembre se esperan el Norwegian Bliss y Koningsdam.

El 18 de noviembre llegarán el Navigator Of The Seas y Majestic Princess; el 20 de noviembre arriban el Carnival Panorama y Norwegian Bliss; el 22 de noviembre el Ruby Princess, y el 25 de noviembre el Navigator Of The Seas. Para el 27 de noviembre, se espera el primer triple arribo de la temporada con el Carnival Panorama, Majestic Princess y Norwegian Bliss.

El secretario de Turismo en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, señaló que más del 70% del turismo de cruceros desciende al destino, lo que refleja la confianza de los pasajeros. Este turismo genera una importante derrama económica, ya que cada persona gasta entre 80 y 100 dólares en alimentos, souvenirs y actividades.

“Se hablaba de un promedio de 80 a 100 dólares por persona que baja, es una derrama importante que tenemos que seguir cuidando; es necesario que vengan a conocer el termómetro real de lo que tenemos”, concluyó.