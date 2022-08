Este miércoles llega el pago a las viudas de policías en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Será finalmente este miércoles cuando las viudas de policías de Mazatlán reciban el pago retroactivo de la homologación que está contemplado en el decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública.

El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, señaló que se destinó un presupuesto superior a los cinco millones de pesos, el cual fue aprobado en la pasada sesión de Cabildo, contemplado en el dictamen de ampliación de presupuesto 2022.

Agregó que en este primer paquete serán 33 viudas las beneficiadas.

"La convocatoria es que si hay alguna que no está contemplada, o que no haya acudido, que acudan con mucho gusto en cualquier momento va a ser atendida, aquí no hay una fecha límite para poderlas incluir", agregó.

Jubilados

El funcionario municipal precisó que los jubilados serán contemplados en otro paquete, enfatizó que también tienen derecho, pero irán por partes.

"Ya que terminemos con el tema de las viudas, porque ojo, aquí son dos cosas, una son las viudas y otros son los jubilados, que también tienen derecho, tránsitos y policías y vamos por ese paquete, pero una vez que cerremos este, porque no podemos pasar al otro si quedan inconsistencias, cosas abiertas, si no cerramos bien, queremos ir por partes", precisó.

Concepto

Pago retroactivo de homologación (2021-2022) similar a lo que gana un elemento activo, contemplado lo que dice el decreto 645.