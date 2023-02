Este martes se firmó y publicó la Ley General de Educación Superior en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Este martes en su conferencia semanera reveló el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, que ya firmó la Ley General de Educación Superior, por lo que afirmó que este mismo día será publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

El mandatario estatal recalcó que el día de hoy se vencían los ocho días hábiles que tenían para hacer ajustes en dicha Ley antes de que fuera publicada de forma oficial, también aclaró que como no hubo ningún acercamiento por parte de los integrantes de la 54 legislatura, el dictamen de la Ley General de Educación Superior se publicará tal y como está.

“Hoy es el último día que yo debo de acuerdo con la Ley, mandar ya la Ley, ya la mande publicar, ya está, ya la firme y la mande publicar, no puedo hacerle cambios, lo que ocurre es que yo me esperé que me hicieran alguna sugerencia una propuesta y que se pusieran de acuerdo para yo poder hablar con los diputados y si estuvieran de acuerdo yo podría hacer una observación, pero no hubo tal”.

Rocha Moya le respondió al Rector de la máxima casa de estudios en Sinaloa, Jesús Madueña Molina, que si considera que es inconstitucional dicha Ley, que presenten una iniciativa luego de que el Rector de la UAS declarará ante los medios de comunicación locales el pasado lunes que habían encontrado 11 inconsistencias en la misma con ayuda de su equipo jurídico por lo que impugnarían la Ley General de Educación Superior.

El funcionario estatal dijo que las 11 inconsistencias de las que habla Jesús Madueña Molina, Rector de la Institución Educativa coinciden con las mismas que encontró el Partido Sinaloense cuando buscaban defender durante la discusión el dictamen en el poder legislativo.

“El rector, no la universidad, la universidad es otra cosa, ustedes no confundan una cosa con otra, somos muy dados a hacer eso, esa es la opinión del rector, es a quien le oí eso yo, tiene todo el derecho porque es quien representa a la universidad él es la persona que puede decir que opina con respecto al tema y si hay 11 inconsistencias ellos que hagan lo jurídicamente también dijo que tenía sus abogados que le habían dado esta información coincidentemente son las mismas del PAS“.

Al terminar, el ejecutivo exclamó que lo que no les gusta a los universitarios es que se hagan consultas libres y que también se les audítenlos recursos que recibe la universidad.