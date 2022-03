Están pescadores a un paso de la “orfandad”

Mazatlán, Sin.- La actividad pesquera nacional merece que se le dé la atención e importancia para evitar que "muera", sobre todo porque se trata de un tema de seguridad alimentaria; esto ante la iniciativa del diputado federal del PT por Sinaloa, Leobardo Alcántara Martínez, de desaparecer la Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura, y que la administración de la actividad pase a manos de la Secretaría de Marina, debido a que Conapesca no es más que un "elefante blanco".

Las organizaciones pesqueras consideran que sería un retroceso eliminar a la cabeza del sector, que fue creado por decreto presidencial el 5 de junio de 2001 y que tuvo programas muy exitosos y de gran beneficio, tanto para armadores, como cooperativistas y pescadores de altamar y ribera, así como acuacultores.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, manifestó que no es conveniente retirar de la actividad a dicha instancia federal y mucho menos que sea manejada por la Secretaría de Marina

"Creo que hay mucho desconocimiento y capacidad para poder ordenar esta actividad, la única que podría hacerlo es la propia Conapesca, obviamente dándole los recursos necesarios y poniéndole la atención. Yo creo que la voluntad es lo que hace falta, los recursos y las herramientas necesarias para que pueda reiniciar las funciones que debería estar administrando actualmente".

Argumentó que algunos de los diputados no tienen conocimiento real de cómo está la actividad pesquera del país, lo que hace estar haciendo iniciativas que puedan perjudicar la organización y fortalecimiento en pro de los pescadores.

"Yo creo que esta propuesta no es conveniente, yo creo que los diputados, a veces el poco conocimiento que tienen de la actividad, hacen que puedan decir este tipo de propuestas, sin embargo, pues las organizaciones y cooperativas pesqueras han luchado para que la Conapesca se fortalezca, que sea una institución fuerte, que nos pueda dar la atención y la solución de vida a las diferentes problemáticas pesqueras”.

Reconoció, aunque no se ha logrado que la Conapesca tenga ese fortalecimiento como se quisiera, seguirán apoyando e impulsando para que pueda tomar el papel correspondiente para bien del pescador, de los empresarios y de la alimentación nacional.

Lizárraga Manjarrez indicó que los diputados deben trabajar para que haya mejoras dentro de la Conapesca, en vez de desaparecerla, señalando que los diputados no deben estar haciendo sus luchas independientes para perjudicar a la actividad.

Recordó con tristeza el haber presenciado la desaparición de 23 de 24 programas de apoyo, entre los que se encontraban algunos que estaban destinados a la reactivación de la actividad y que hoy en día tiene en agonía al sector pesquero.

Indicó que el único que existe es el Bienpesca un apoyo económico para los pescadores, pero de 7 mil 200 pesos en un pago anual único durante la temporada de veda.

Sin embargo, uno de los que más ha impactado por su importancia en la actividad ha sido la eliminación del apoyo al diesel marino y gasolina ribereña, por más de 280 millones de dólares al año, cuando países como Estados Unidos otorgan subsidios a su flota por 2 mil 600 millones de dólares, y China destina más de 3 mil millones de dólares.

“El tema energético es uno de los principales para la actividad, es el número uno, que nos ha afectado, somos el país donde tenemos el combustible más caro porque todos los países tienen incentivos para su actividad pesquera interna y eso hace que la actividad pueda ser rentable y competitiva ante los países homólogos".

Otros de los programas desaparecidos fue la modernización de embarcaciones menores, motores marinos, Inspección y Vigilancia, retiro voluntario, construcción de Unidades Básicas de Infraestructura, desazolves, apoyos para Unidades de Producción Acuícolas, entre otros.

En el caso del programa de Retiro Voluntario de Embarcaciones Pesqueras, hasta el 2012 se lograron retirar casi 500 camaroneros, donde los productores recibían un millón de pesos por barco tanto del Golfo como del Pacífico y con lo que se logró reducir el esfuerzo pesquero.

Miguel Herrera, pescador ribereño de la Isla de la Piedra, manifestó que el programa de Modernización de Embarcaciones Menores donde participaba con una aportación económica la federación, el estado y los beneficiarios, fue muy exitoso, pues la mayoría de los pescadores del estado lograron sustituir sus motores y embarcaciones, así como en la adquisición de equipo para conservación de producto a bordo y equipo satelital, a fin de reducir costos de operación, optimizar el consumo de combustible, minimizar los niveles de contaminación al medio ambiente, incrementar la rentabilidad de la actividad y contribuir a la salvaguarda de la vida humana en el mar.

BIENPESCA ES EL ÚNICO SOBREVIVIENTE

El Bienpesca es el único programa de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que queda para beneficio de los pescadores, y que ha representado un beneficio para compensar con incentivos económicos los bajos ingresos por aplicación de regulaciones normativas como vedas y normas oficiales, o bien por contingencia natural, los pescadores y los trabajadores acuícolas reciben directamente en sus manos.

El principal objetivo son los pescadores del sector social, trabajadores acuícolas y tripulantes de embarcaciones pesqueras mayores que acrediten dedicarse a la actividad de manera legal y organizada bajo el amparo de un permiso o concesión vigente.

El presupuesto para el 2022 contempla un incremento importante para el programa de Bienpesca, con el que se pretende apoyar a los trabajadores del mar, el cual aumentará de 7 mil 200 a 10 mil pesos por pescador.

Luis Cárdenas, quien tiene 27 años en la pesca de altamar, comenta que los 7 mil 200 pesos que reciben como pago único son de gran beneficio, sobre todo porque lo reciben durante la temporada de veda.

“Los 7 mil 200 pesos es poco, pero para nosotros es una ayuda muy buena sobre todo lo invertimos para comer sino pues de donde”.

El capitán de barco, quien empezó a trabajar desde los 15 años de edad, avala la decisión de la Conapesca de realizar una investigación, revisión y evaluación para garantizar que el beneficio llegue directamente a quienes realmente están dentro de la actividad.

Reconoce aplicar candados a este programa social será de gran beneficio, ya que hay muchos que no se embarcan y solo sacan la documentación, y la presentan y ya les dan el apoyo, quitándole a los que son realmente pescadores y que forman parte de la cadena como los descargadores y mujeres maquiladoras la oportunidad.

“Ahora tienen que presentar el despacho y más papeles para poder checar que todo esté bien para asegurarse que quienes reciban el beneficio sean pescadores”.

PROPUESTA

En noviembre de 2021 el diputado federal Leobardo Alcántara Martínez propuso ante el Congreso de la Unión la desaparición de la Conapesca y que la administración de la actividad pase a manos de la Secretaría de Marina.

Con esta propuesta se busca terminar con los excesos y uso electoral que le han dado a la Conapesca en perjuicio de las y los pescadores del país.

Comentó que, desde su creación en el 2001, esta dependencia ha sido utilizada como la “caja chica” de los presidentes entregando contratos irregulares, concesiones que no cumplen con las especificaciones debidas y vendiendo plazas y permisos.

“Lo que comentan los pescadores es una realidad; por decreto presidencial, la pesca ya la tiene casi en un 70% la Secretaría de Marina, entonces la iniciativa que presentamos es que pase a manos de la Marina ya el 100%, para que ese recurso que está entregando la Conapesca, que nada más entrega las tarjetitas del bienestar, pues los 2 mil 800 millones de pesos mejor que la Marina los maneje para beneficio de todos los pescadores”.

Añadió que los pocos programas de apoyo con que cuenta Conapesca no son suficientes o no se acercan a ser importantes, ya que no se les dan las herramientas necesarias a los pescadores, además de que realizan trámites innecesarios y no cuentan con un registro nacional de pescadores, lo cual puede prestarse para múltiples irregularidades.

Dicha propuesta se encuentra en discusión a espera de avanzar en materia, no obstante Alcántara Martínez buscará la realización de foros de consulta con los propios pescadores y darle así celeridad al tema.

















