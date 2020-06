Están llenos hospitales privados de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En ningún hospital privado de Mazatlán hay camas para atender pacientes con coronavirus Covid-19, ante el repunte de casos en el periodo más alto de contagios de la pandemia, con registros de hasta 15 pacientes diarios con neumonías documentadas por tomografía, aseguró el médico internista, Héctor Velasco Serrano.

Señaló que los pacientes que llegan con gravedad son enviados al Hospital General, al Seguro Social y al hospital Militar porque no hay camas a disposición, pues todos los nosocomios están llenos.

Refirió que tanto la Central Médica Quirúrgica como la Clínica del Mar, el Sharp y el Hospital Marina Mazatlán hay lista de pacientes en espera a que se desocupe alguna cama para ser atendidos, así que como salen a diario, entran otros.

Estoy hablando de neumonías documentadas con tomografía, no estoy hablando de pacientes positivos, los positivos que no tienen ninguna alteración, esos ni siquiera podrían ocupar tratamiento, estoy hablando de los que están documentados, de hecho no hay camas en nivel privado, ya tiene rato, como más de una semana que no hay camas y hay lista de espera, si hay un paciente grave no puede entrar porque no hay camas, a nivel privado no hay camas ahorita.

Velasco Serrano





Insistió en que Mazatlán está en el punto más alto de contagios y la gente sigue relajada, por lo que hizo un llamado a la población a quedarse en casa, guardar la sana distancia y cubrirse con cubrebocas, lavarse las manos constantemente y aplicarse gel antibacterial.

Me asombra ver a la gente en la calle, en la mañana vi a una mujer embarazada sin cubrebocas, esta señora no sabe el problemón que se mete si agarra el Covid, ya hay que tener un poquito de conciencia, tenemos que cuidarnos nosotros, el coronavirus ya cambió nuestra vida, ya no es lo mismo, tenemos que tener la sana distancia, el coronavirus no se va a quitar mañana ni pasado va a durar tiempo.

Velasco Serrano

Refiere que la única manera de frenar los contagios entre la población, después de las medidas sanitarias, es la aplicación de una vacuna, y esta posibilidad se ve remota.

Se supone que habrá una vacuna en septiembre, dice un laboratorio que es transgénica que va a sacar una vacuna en septiembre, ojalá porque es la única manera de protegernos, porque el Covid-19 no se va a ir.

Velasco Serrano

Y advirtió que el problema podría agravarse, una vez que inicie la temporada de influenza que se prolonga desde el mes de octubre a marzo del siguiente año.

El problema es que se va a juntar con la temporada de influenza, y nos va ir como en feria, porque si así están llenos los hospitales, imagínate con la influenza, la temporada empieza en octubre y dura hasta marzo.

Velasco Serrano

De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud de Sinaloa, en los primeros 9 días del mes de junio, en Mazatlán se han registrado 346 nuevos casos de Covid-19 y 32 decesos, es decir, un promedio de 38.4 casos nuevos y 3.5 muertes al día.

Al 9 de junio, había 858 casos de Covid-19 acumulados, con 247 pacientes activos, 529 enfermos recuperados y 82 defunciones.

CIFRAS

858 casos de Covid-19 acumulados se han registrado durante la pandemia de coronavirus en Mazatlán.

247 pacientes se mantienen activos en Mazatlán.

529 de los enfermos por coronavirus Covid-19 se han recuperado en el puerto.

82 personas han muerto en Mazatlán por la pandemia de coronavirus.

Héctor Velasco Serrano; Médico internista









