Están ciclovías de Mazatlán fuera de reglamento

Mazatlán, Sin.- Los ciclistas de Mazatlán pusieron sobre aviso a las autoridades municipales: las ciclovías por los camellones no garantizan la seguridad para el pedalista que transita por ellas, el bajar de un camellón, atravesar la calle para alcanzar el otro camellón, no se brinda una garantía para quien viaja en la bici como un medio de transporte.

Sin embargo, la apuesta de la autoridad municipal es construir ciclovías por los camellones, como la que construye actualmente en la Marina, que comunicará esa área con la Sábalo-Cerritos, o la de la avenida Carlos Canseco, a pesar de que los reglamentos de movilidad no lo recomiendan.

Para Carlos Suárez Gutiérrez, presidente del Comité Municipal de Ciclismo, el que se hagan ciclovías está bien, siempre y cuando garanticen la seguridad del pedalista, quien se juega la vida al no haber una red de ciclovías que le permitan desplazarse de manera segura, sin embargo, no son las adecuadas, pero son las que se están haciendo.

Dijo que para que el ciclista use una ciclovía o una red para ciclistas, tiene que sentirse seguro, porque a diferencia de un automovilista que va en un auto, va cubierto, el ciclista y el peatón van a “la buena de Dios”, no hay nada que los proteja.

Si usa una ciclovía, indicó el también miembro del Colectivo “Rueda Verde Mazatlán”, es porque se siente seguro, pero si no se usan las ciclovías, es porque no son seguras.

“Las ciclovías que están sobre las banquetas, en Mazatlán se han construido muchas recientemente, no le dan esa seguridad al ciclista, sobre todo a la hora de subirse a la ciclovía y a la hora de bajarse, muchas veces tienes que atravesarte en medio de los autos para poder llegar a la ciclovía y a veces tienes que hacer lo mismo para salirte, te tienes que venir en medio de los automóviles para bajarte de la ciclovía y esos son los puntos que hacen que la gente no se vaya por la banqueta, mejor sigo utilizando el automóvil, porque entrar y salir de la ciclovía, implica riesgos para la seguridad”, explicó el también ciclista.

Dijo que estas ciclovías que hace referencia, son las que hicieron en la avenida que va a Cerritos, la de los parques lineales, la que se construye por la avenida Carlos Canseco y la que se hará por la avenida La Marina a conectarse a la Sábalo Cerritos, que van por el camellón central y se les hace ciclovías recreativas, para que vaya la familia con sus hijos en bicis, pero no están hechas para el ciclista que se mueva para su trabajo o que sean ciclovías de transporte.

SE REQUIEREN CICLOVIAS DE TRANSPORTE

Suárez Gutiérrez destacó que se requieren ciclovías de transporte, para la misma gente que vaya a trabajar, para la gente que va a sus trabajos en la construcción como albañiles, carpinteros y yeseros, que ya utilizan la bicicleta, lo hagan de manera segura, y esas ciclovías que se están construyendo en los últimos años, no ofrecen seguridad y por eso sigue habiendo accidentes y muertos.

Advirtió que el ciclista que se baja de la ciclovía y comparte carril con un automóvil o transporte público, lleva las de perder, porque no están haciendo las ciclovías como deben de ser.

“No lo digo yo, por norma internacional, las ciclovías deben ir por el lado derecho de la calle, eso está puesto en normas internacionales y está puesto en un documento llamado Normas Mexicanas de Calles y en ese manual dice que las ciclovías van por el lado derecho de la calle y aquí, las ciclovías que se están haciendo por lo menos no son así, entonces se convierten en esfuerzos loables pero no suficientes para darle seguridad a los ciclistas y para que la gente utilice las ciclovías”.

Puso el caso de la ciclovía de la avenida Rafael Buelna, que en un principio iba a irse por el lateral, pero cambió el proyecto y ahora va por el camellón central, y a pesar de que hay semáforos en algunos cruces, muchos automovilistas siguen echando el carro encima a los ciclistas, poniendo en riesgo su vida, aunque ya han sucedido algunos accidentes con pérdidas humanas.

El especialista en ciclismo, puso el caso de la ciclovía que va por el malecón, donde el ciclista que utiliza la vía de la avenida del Mar, viaja con seguridad, el problema es cuando llega al Monumento al Pescador y se tiene que bajar a la calle, en un área que no lo respetan, que está delimitada por boyas de 5 centímetros de alto.

“Hay ahí una cosa espantosa que es una ciclovía compartida donde el ciclista que viene del Escudo para acá vienen de frente a los carros, y pusieron ahí unas boyas pero yo estoy, espero que nunca pase pero ahí puede ocurrir un accidente, donde el ciclista de frente y venga un automovilista no muy centrado y se lleve a un ciclista, sobre todo en las noches, poque me separa de los carros una boya de 5 centímetros de alto, no te da la seguridad y por eso la gente no las está utilizando como deberían de utilizarse”, advirtió.

POLÍTICOS HACEN LO QUE QUIEREN

Suárez Gutiérrez informó que actualmente se está elaborando el manual para calles de zonas urbanas, que ya se está discutiendo y ya se propuso que haya una norma en el estado de Sinaloa que no haya ciclovías por los camellones, porque al final del día van a causar más problemas de los que van a resolver y este documento está por salir, aunque temió que los políticos, directores de obra o los que dan los permisos terminen haciendo “lo que les dé la gana”, sin considerar toda la normativa que ya existe y que no la inventó alguien, sino está en función de países que nos llevan más de 40 años de ventaja construyendo ciclovías y que consideran que las mejores son las que van por el lado derecho de las calles.

Sin embargo, vio bien las ciclovías compartidas, sobre todo en calles muy estrechas, como el caso de la avenida Gutiérrez Nájera y la Camarón-Sábalo, aunque aclaró que pintar de verde un carril, no es ciclovía, sino que necesita acotamientos y separación e incluso un tránsito en cada esquina para que la gente aprenda que ese especio es preferente para el ciclista pero no exclusivo, y eso debe aprender la sociedad, a entender que las calles son de todos sin que les estén echando el carro encima.

El conocedor de las calles de Mazatlán, ve factible que en la avenida Ejército Mexicano pueda haber ciclovías, de hecho están contempladas por el Instituto Municipal de Planeación, ya que es una calle ancha.

CICLOVÍAS ACTUALES

Con el propósito de reducir el uso de vehículos automotores y proporcionar una alternativa de transporte sustentable, como la bicicleta, la actual administración de Mazatlán tiene el propósito de dejar en operación 40 kilómetros de ciclovías.

Actualmente en el puerto están en operación siete ciclovías con una extensión total de 23.8 kilómetros, es decir la mitad de la meta.

En enero inició la construcción de la ciclovía número siete, Carlos Canseco, con una distancia de mil 705 metros que irá del fraccionamiento Mediterráneo a las vías del Ferrocarril.

Quedan pendientes la de la Gabriel Leyva, desde Café El Marino hasta puente Juárez (2,425 metros), además se buscará rescatar y rehabilitar el carril derecho pegado a la acera en la Juan Pablo II que, aunque es exclusivo para motocicletas y bicicletas, los automovilistas no lo respetan y estacionan sus vehículos ahí.

CICLOVÍAS EN MAZATLÁN

- Paseo Claussen

- Avenida del Mar

- Camarón Sábalo

- Rafael Buelna

- Parque Lineal

- Gutiérrez Nájera

- Cerritos

REGLA

REGLA

Según el manual Normas Mexicanas de Calles, las ciclovías van por el lado derecho de la calle, no en medio del camellón.





























