Están “calladitos” funcionarios que quieren participar en elecciones de 2024

Culiacán, Sin. -A faltar poco tiempo para las el proceso electoral, el gobernador fue cuestionado esta mañana si ya tiene algunos funcionarios del gabinete estatal que están viendo contender para un cargo público en el 2024, en lo que dijo que podrían ser 20 o más personas quienes estarían saliendo de su estructura.

“Todavía no, todavía no me han dicho, ya los medio veo pero no me dicen, están calladitos. Son 20, y son pocos”, expresó en forma de broma.

Destacó que ya se cuenta con una lista de suplencias, pero señaló que eso va ser un problema.

Rubén Rocha Moya manifestó que en cuanto a los que sí ya han manifestado su interés y que incluso son de otros partidos políticos, ya el Consejo Nacional de Morena les indicó que será bienvenido todo aquel que públicamente manifieste su adhesión al movimiento de la 4T.

“Todo aquel ciudadano que declare públicamente su adición a nuestro movimiento sean o no de otro partido están considerados, pero tienen que hacer pública su deslinde de su militancia anterior, y pueden participar”, expresó.

Recalcó que a poco tiempo de que se abran las convocatorias para el registro de candidatos, en primer lugar, para senador y diputado federal, el mandatario estatal mencionó que hasta el momento ningún funcionario de su gabinete le ha compartido tener aspiraciones políticas.

Ya algunos expriistas se han unido a Morena y sobre todo apoyando el proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum.