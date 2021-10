Estado no ha cedido semáforos de la Buelna y Camarón Sábalo

Mazatlán, Sin.- El Gobierno del Estado no ha dado respuesta a las autoridades de tránsito para poder atender los semáforos que están sobre la Rafael Buelna y Camarón Sábalo, donde algunos no sirven y están generando problemas viales en la ciudad.

El Subdirector de Tránsito, Jorge Samuel Alvarado Ilustre, dijo que están brindando el apoyo en los cruceros viales donde se requiere, como la Avenida del Mar, Rafael Buelna y sobre todo la avenida Gabriel Leyva.

Local Llaman a motociclistas a usar casco y cumplir ley de movilidad

Reconoció que los accidentes viales que se han presentado, muchas veces tiene que ver el favor humano, porque hay señalamientos que no los respetan y un ejemplo, indicó, es cuando el semáforo va a cambiar a la luz roja, no se detiene el automovilista y ocasiona un choque.

El comandante de Tránsito confirmó que actualmente hay semáforos de la avenida Rafael Buelna y de la Camarón Sábalo que están en descompuestos, pero como son del Gobierno del Estado, no se les puede intervenir.

“Pertenecen al Gobierno del Estado, no al municipio, ya se les hizo hincapié en eso y quedaron a venir a revisar”, manifestó.

Alvarado Ilustre reiteró que el problema de la sincronización de los semáforos de la Rafael Buelna no les compete a ellos. “Vino el Gobierno del Estado, lo modificó y nada más nos indicó que iba a modificarlo, ya les pertenece a ellos, ya que lo cedan al municipio ya trabajaremos en ellos. Eso si no sé, apenas al Gobierno del Estado, a ellos tienen que preguntarles, nosotros no dimos ninguna indicación al respecto”, manifestó.

Aseguró que no pueden pasarse ahí los elementos de tránsito, donde de hecho están cerradas las cajas de control de semáforo y no pueden poner el control para poder dirigir el tráfico.

“Ya se hizo la requisición y solicitud (de que se nos entreguen) y ya ellos sabrán cuándo los cedan”, indicó el comandante de Tránsito.

Cuestionado acerca de que si tiene que haber un fuerte accidente para que tomen cartas en el asunto con el problema de los semáforos de la Rafael Buelna y Camarón Sábalo, externó que ellos ya tomaron cartas en el asunto, al reportar al Gobierno del Estado, por lo que ya les compete entregarlos o abrirles las cajas de control para que los agentes los intervengan y poder ayudar en la circulación vial.

Y con respecto al resto de los semáforos de la ciudad, justificó que cuando llueve, se mojan las tarjetas de control, pero al ser sustituidas, ya funcionan de nuevo.













Lee más aquí:

Local A punto de ser pavimentada… dejan calle "abandonada"

Local Llama Tránsito a denunciar cualquier acto de corrupción

Local Buscan que las vialidades de Mazatlán sean “más humanas”