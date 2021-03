Esta tarde Morena dará a conocer a su candidato por la alcaldía de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En el transcurso de esta tarde se podría dar a conocer al candidato que competirá por Morena a la alcaldía de Mazatlán.

Rubén Rocha Moya, quien dio a conocer que el próximo 24 de marzo registrará como candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, informó en conferencia de prensa que este viernes se conocerá finalmente el nombre de quien abanderará al partido en el puerto.

El senador con licencia agregó que el jueves 25 lo registrará el Partido Sinaloense y muy probablemente el viernes 26 el partido Verde, aunque aún se están en pláticas para llegar a un acuerdo.

Asimismo informó que luego de que el partido aplazara la fecha para dar a conocer el nombre de los candidatos en los municipios, quizá esta tarde-noche por fin se sabrá quién será el o la candidata de Mazatlán, así como del resto de los municipios, por lo que prefirió reservarse nombres.

"Los que más sufrimos ahorita somos nosotros, Morena en Sinaloa no tiene dirección estatal, se resuelven nuestras cosas en el comité nacional. Antes de entrar aquí a Mazatlán me habló el presidente Mario Delgado y me dice que definitivamente, quizá, hoy por la tarde nos hagan llegar los resultados de cada distrito y municipio", informó.

Aseguró desconocer de quién se tratará, lo que si afirmó es que respetará las decisiones de su partido y hará campaña con todos.

Lo que decida mi partido yo tendré que aceptar, más allá de animosidades personales.

Rocha Moya

En rueda de prensa lo acompañó Héctor Melesio Cuen Ojeda, dirigente del PAS, partido con el cual se han unido en alianza para la próxima contienda electoral.

Ambos refirieron que el nombre de los contendientes se definirá mediante los resultados de las encuestas de popularidad que realiza Morena.









