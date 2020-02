Está Mazatlán sin políticas pesqueras

Mazatlán, Sin. - Mientras no exista una política pesquera real, no habrá respuesta positiva a las demandas del sector, lamentó el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Mazatlán, Carlos Rojas López.

Comentó que a unas semanas de que termine la temporada de camarón 2019-2020, existe una incertidumbre total y no quieren imaginar cómo estará la próxima zafra, sobre todo porque no hay ningún tipo de incentivo.

Manifestó que es una realidad la situación crítica que vive el sector con casi 400 barcos amarrados en el muelle pesquero, que representa el 90% de la flota, y los más de tres mil 500 pescadores desempleados.

Hay una incertidumbre total, las políticas no están dadas para que el sector avance, nos damos cuenta en el presupuesto de todo lo que está conllevando y pueda contraer, no hay políticas públicas para la pesca, simple y sencillamente eso es la realidad.

Rojas López

Rojas López lamentó que para muchos esta temporada sólo duró dos meses, por ello la desesperación y las acciones que se implementan, como la manifestación pacífica de este martes en la glorieta del Valentino.

Local Restaurantes están listos para el Carnaval de Mazatlán

Reconoció que la inspección y vigilancia no sirvió, y aquí están las consecuencias, el no tener un reordenamiento real de los sectores para el control de los mismos, el diesel marino está caro, los precios de camarón los siguen manejando las comercializadoras, los intermediarios, que afecta a los armadores, estamos conscientes de ello, y los pescadores que son los más afectados.

Indicó que en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca existe un desorden porque no hay autonomía, nadie sabe nada, ni tampoco pueden hacer las cosas, y no han salido las reglas de operación de ningún programa.

Incluso comentó que al parecer este año todo se manejará de manera distinta, incluso del presupuesto de casi mil 200 millones de pesos que se tienen aprobados, ahora resulta 680 millones estarán en un parte y el resto en otra bolsa que se tiene que pelear con proyectos viables a los sectores.

Local Sin freno, el maltrato animal en Mazatlán

Eso está generando incertidumbre porque no hay reglas de operación, todos esos apoyos se van a manejar y todo lo que se va asignar a presupuesto se irá en los gastos administrativos, entonces cuáles programas van realizar, no habrá inspección y vigilancia, mucho menos modernización de la flota y otros programas, que según ellos implementarían, para llegar a los más necesitados, eso fue pura falacia.

Rojas López

El dirigente del sector social de la pesca, consideró que ya se debería establecer oficialmente la veda, pues finalmente son alrededor de 100 barcos los que se mantienen en las capturas, pero hasta el momento no han sido convocados por el Instituto Nacional de la Pesca.

El año pasado la veda inició en marzo, ya deberían de estar convocando, porque se supone que antes ellos hacen estudios de las condiciones de la biomasa del camarón para tomar una decisión, y la autoridad lo debe saber, pero no servirá de nada si no hay un programa de inspección y vigilancia, porque no hay presupuesto para esto año.

Rojas López





Lee más aquí ⬇

Local ‘Incomodan’ vendedores reubicados a negocios establecidos