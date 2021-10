Está Mazatlán sin hidrantes para el combate de incendios

Mazatlán, Sin.- El Cuerpo Voluntario de Bomberos lanzó la voz de alarma y preocupación: en Mazatlán solamente hay 99 hidrantes, de los cuales sólo 59 funcionan, pero por todo el paseo costero de la avenida Del Mar no hay ninguno con qué hacerle frente en caso de incendio en una torre de condominios o un hotel.

El comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos, Édgar Peinado Beltrán, señaló que hay muchos hidrantes no aptos, luego de haber sufrido algún golpe durante un accidente automovilístico o porque están rotos o quebrados; otros requieren mantenimiento y cambio de válvulas; el 20 por ciento no tienen agua y otro 15 por ciento no tiene la presión suficiente.

Local Alrededor de 176 escuelas de Sinaloa sufrieron daños por “Pamela”

“Del total de hidrantes, la mayoría sí funciona, pero es importante decir que la gran mayoría de estos hidrantes están colocados en fraccionamientos nuevos, en colonias populares son muy pocos los que tenemos, quiere decir que en colonias populares está desprotegida la ciudad en abastecimiento de agua”.

Si se presentara alguna emergencia para eso se tiene el abastecimiento de agua por pipas por medio de las alianzas con Jumapam y Servicios Públicos.

“En la Zona Dorada, no hay más de 10 hidrantes, desde Monos Bichis hasta Cerritos. Contrario al Centro Histórico, donde se colocaron 7 hidrantes, cerca de la Plazuela Machado, alrededor del Palacio Municipal y Mercado Pino Suárez".

Además, el Cuerpo de Bomberos requiere de más personal, equipo, capacitación y adiestramiento ante el crecimiento exponencial de la ciudad y la construcción de edificios con nuevas tecnologías y material inflamable. A lo que se le suma que los edificios son cada vez más altos y no se cuentan con escaleras que les permitan abarcar grandes alturas.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

También puedes leer: Se “alargan” los trabajos en la avenida Gabriel Leyva

DESARROLLO INMOBILIARIO

Por la avenida Del Mar no hay ningún hidrante, pese a que se encuentra ahí el boom de construcción de torres y desarrollos inmobiliarios.

“No hay ningún abastecimiento de agua de emergencia en toda la zona de avenida Del Mar, en Zona Dorada son muy pocos, en Cerritos otros pocos, en toda la zona de desarrollo, no más de 10 hidrantes. Pero esto no quiere decir que vaya a ocasionar que el servicio no se dé, sin embargo, es un factor muy importante el desabasto de agua en una situación de incendios, eso puede ser el causante de que estos se propaguen con mayor facilidad”, manifestó.

Los Bomberos pueden poner en marcha todas las estrategias para atacar el fuego, pero si no cuentan con agua al momento, ese incendio se propaga. Esa es una realidad.

“Y para el incendio de esas magnitudes que se pueden presentar en condominios o torres que se están haciendo en Mazatlán, nos quedaríamos muy cortos”.

Local Preocupa a Bomberos la falta de hidrantes en Mazatlán

Ante esto, hizo un llamado al gobierno, a las áreas que les toca validar que se cumplan con todas las medidas de seguridad en estos proyectos inmobiliarios.

“Si tú me preguntas si yo conozco si esas torres están protegidas con sistemas contra incendios, yo te diría que no, no sé, yo como departamento de Bomberos, porque desafortunadamente, nosotros no somos una autoridad regulatoria al momento, no nos rige ningún reglamento, ninguna ley que les dé obligatoriedad a los desarrolladores a venir con nosotros para conocer si cuentan o no con estos sistemas y la otra, saber si funcionan o no funcionan”, explicó.

Y es que todos están obligados por la Ley General de Protección Civil, la Estatal y los reglamentos municipales además de las normas oficiales mexicanas a tener sistemas de protección contra incendios.

¿QUIÉN ESTÁ FALLANDO?

“Yo creo que en el desarrollo en general, todas las áreas que tienen que ver con el desarrollo de Mazatlán, deben estar involucradas en la seguridad de las instalaciones que están construyendo, porque no puede ser posible que tengamos un desarrollo inmobiliario muy importante en la zona de Cerritos y no tengamos una estación de bomberos”.

Lamentó que el Plan Municipal de Desarrollo esté enfocado en otras cosas que no sea la seguridad, como la protección contra incendios; pero rechazó que sea una falla, porque se está a tiempo de corregirlas, sólo basta exigir a los desarrollos inmobiliarios que cumplan con la protección contra incendios y con ello garanticen la seguridad a los inquilinos.

Llamó a los desarrolladores inmobiliarios a hacer equipo para lograr mayor seguridad contra incendios; por ello pidió que acudan al Cuerpo Voluntario de Bomberos para dar a conocer sus propuestas.

Local Bomberos realiza censo de hidrantes

Al día de hoy, sólo se han acercado tres inmobiliarios que en sus proyectos han pedido opinión y se ha podido constatar que dentro de los desarrollos de su construcción están colocando estos sistemas, pero que físicamente no tiene ninguna evidencia que las redes contra incendios de los hoteles y torres que están ya operando ahorita, con gente viviendo ya en ellos, están funcionando.

Sin hidrantes y con edificios cada vez más altos, la ciudad se queda desprotegida ante un incendio de gran magnitud.













Lee más aquí:

Local Bomberos Voluntarios, los héroes anónimos de Mazatlán

Local Bomberos en alerta por incendios en Mazatlán