Está Ayuntamiento de Mazatlán sin recursos para obras

Mazatlán, Sin. - Por falta de recursos, las obras mayores como la pavimentación de la avenida Circunvalación, cuyo proyecto se le conoce como “El Malecón de los pobres” y la regeneración de la avenida Gabriel Leyva, no podrán iniciarse este año, aseguró el director de Obras Públicas municipales, Juan de Dios Garay Velázquez.

Informó que en el último trimestre del año se tienen alrededor de 25 obras menores en proceso de construcción y 30 por inaugurar en lo que resta del 2020, entre las que se incluyen pavimentación de calles y avenidas y obras de infraestructura educativa como construcción de bardas perimetrales, techumbres y comedores.

“El proyecto que se llama ‘Avenida Circunvalación de la margen derecha del Infiernillo’ no está contemplado para iniciar este año, estamos listo con el proyecto, en cuanto haya recursos estaremos listos para eso, pero no hay, no tengo en mi ‘radar’ que los recursos hayan sido autorizados”, expresó.

Indicó que también está contemplada la pavimentación de la Gabriel Leyva, después de que concluya la instalación de la línea de presión de aguas negras que llevará el drenaje a las plantas de tratamiento de Urías; sin embargo, no se podrá iniciar este año porque no hay recursos y todavía falta la instalación de válvulas de conexión con la calle Pesqueira y otra más en la salida del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil.

“La tan tardada y conflictiva instalación de la línea de presión de aguas negras que va a llevar el drenaje del Centro a las plantas de tratamiento de Urías, es una obra compleja que nos ha dado muchos problemas a la ciudad y tenemos poca posibilidad de meterle mano, porque es un contrato que hizo el gobierno del estado”, apuntó.

Garay Velázquez señaló que a pesar de que estas obras mayores no se puedan concretar este año, la dirección de Obras Públicas superará con mucho la meta anual incluida en el Plan Municipal de Desarrollo, ya que con recursos propios y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) se realizarán cuando menos 70 obras, sin contar las obras hidrosanitarias con recursos transferidos a Jumapam.

“Sí se está cumpliendo con la meta, pero no sólo nosotros hacemos obras, las hace Jumapam también, se le ha encargado todo lo que tiene que ver con la reposición de líneas o la colocación de agua potable y de drenaje, Jumapam también tiene obras especiales, como son plantas de tratamiento, de aguas negras, plantas potabilizadoras, líneas de conducción, etc. También ahí hay un gran volumen de obras”, aseguró.

Aclaró que muchas de las obras propuestas por la dirección a su cargo la realizan la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, sobre todo lo que tiene que ver con proyecto hidrosanitarios.

“El recurso se distribuye, no nomás a la dirección de Obras Públicas, nosotros las propusimos, en este caso todo lo que es hidrosanitario, todo va a Jumapam”, añadió.

EN PROCESO, AVANCE

Calle Río Balsas, Insurgentes, 40%, Calle Sanalona, Insurgentes, 65%, Calle Hermosillo, Jaripillo, 60%, Calle Mimosa, Loma Bonita, 37%, Calle Rastra, Valle del Ejido, 45%, Vestidores, Campitos de La Juárez, 85%, Centro de Atención y Control Animal, 20%.

POR INICIAR

Calle Mercurio, Calle Tiros Cuates, Francisco Villa, Callejón San Lorenzo, Centro,Calle Buelna, Infonavit Playas, Infraestructura hidráulica, Callejón Águila, Calle Ejido Chametla, Sinaloa.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Rehabilitación de baños, primaria Niños Héroes, 85%, Baños secundaria Leyes de Reforma, 20 de Noviembre, 25%, Comedor Jardín de Niños, El Venadillo, 34%, Barda perimetral, primaria Autodeterminación, El Guayabo, 60%, Barda perimetral, primaria Juan Escutia, Villas del Sol, 48%, Techumbre, jardín de niños José Vasconcelos, Lomas del Ébano, Techumbre, primaria Emiliano Zapata, Lomas de Monterrey, 58%.

SIN RECURSOS AUTORIZADOS

Av. Circunvalación, margen derecha del Infiernillo, Pavimentación de la Av. Gabriel Leyva.









