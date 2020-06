Esperan pulmoneros incremento gradual en el servicio

Mazatlán, Sin.- Al incorporar el distintivo de sanidad en sus unidades, que representa un traslado seguro y sin riesgo de contagio de Covid-19, transportistas de las alianzas de pulmonías esperan reactivar el servicio en las próximas semanas, ya que durante la pandemia el 70% de la flota ha permanecido parada, y el resto ha tenido demanda muy baja de apenas dos o tres viajes durante el día.

Local Reforzarán seguridad para evitar asaltos al transporte

El líder pulmonero Luis Mariano Ortega Vizcarra señaló que la contingencia y la emergencia sanitaria por coronavirus ha sido un periodo muy difícil para todo el sector del transporte.





Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán





Han sido más de tres meses sin ingresos, la gente ha tenido que vender su patrimonio, encharcándose con préstamos, incluso empeñando cosas, ha sido muy complicado; el 70% de la flota se encuentra parada, estamos trabajando un 30% de las unidades y con una demanda bajísima de dos a tres vueltas al día, a veces no sale ni para la gasolina Luis Mariano Ortega Vizcarra









Comentó que con la reapertura turística, programada para el 1 de julio, se espera reactivar al sector de manera gradual, ya que están conscientes de que dependen del turismo regional en un 90% y que al igual que Sinaloa, otras entidades como Durango, Coahuila y Chihuahua, también han sufrido un golpe a su economía.

Dijo que la reapertura turística les genera una expectativa de que se pueda empezar a mejorar la economía en el puerto, y más por los protocolos que se anuncian para disminuir los riesgos de contagio, entre ellos el distintito de sanidad con el que contará el transporte público.









Nosotros no nos quedamos atrás, hemos hecho del uso de cubrebocas una situación obligatoria para los choferes, traemos en las unidades líquidos para sanitizar cada vez que se baja un pasajero, limpiar las zonas de contacto, los asientos, los tubos, y la utilización del gel antibacterial Luis Mariano Ortega Vizcarra









Sin embargo, indicó que están conscientes de que el incremento se dará de manera gradual y no de la noche a la mañana, pues Mazatlán depende un 90% del turismo regional que llega principalmente de entidades vecinas o de la zona centro y norte de Sinaloa.

Ortega Vizcarra aseguró que el sector del transporte público ha sido uno de los más afectados por esta pandemia del coronavirus y de los más olvidados, ya que por más que han insistido en pedir apoyos económicos o de despensa para sus familias, no han recibido respuesta por parte de la autoridad.









Hemos insistido mucho en la situación de pedir apoyo por escrito, y la verdad es que no han llegado, estamos en abandono total, estamos pidiendo apoyo económico, no un préstamo, porque para qué quieres un préstamo si no vamos a poder pagarlo, estamos pidiendo apoyos económicos o despensas, pero no nos han dado Luis Mariano Ortega Vizcarra













Te puede interesar: Pulmoneros ‘abaratan’ su servicio para tener trabajo

CIFRAS

70% de la flota de pulmonías se encuentra parada desde el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19.





















Lee más aquí:

Local Multan a camioneros por exceso de pasaje

Local Piden reforzar medidas en el transporte urbano

Local Refuerzan medidas sanitarias en el transporte urbano