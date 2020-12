Esperan ocupación hotelera al 80% para terminar el 2020

Mazatlán, Sin.- Previo a la celebración de la Navidad, los hoteles de Mazatlán esperan una baja ocupación, ya que será a partir del 26 de diciembre cuando alcanzarán niveles del 80%, reveló José Ramón Manguart Sánchez.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas reconoció que será difícil que el mes de diciembre alcance los números del año pasado, pero la buena noticia es que Mazatlán obtuvo el primer lugar a nivel nacional en ocupaciones hasta el mes de octubre.

"A partir del sábado se tendrá una ocupación del 74 al 76%, lo cual genera buenas noticias para la economía del puerto, porque en días recientes las reservaciones estaban más tranquilas", dijo.

Recordó que en los últimos años, para esta temporada los centros de hospedaje cerraban con ocupaciones del 100%, pero hoy será diferente, sin embargo, el sector mantiene esperanzas porque los turistas visiten los centros de hospedaje gracias a que en el puerto se cuidan los protocolos de salud.

Manguart Sánchez agregó que para la celebración de fin de año muchos hoteleros de Mazatlán optaron por no realizar fiestas, debido a la pandemia del Covid-19, pues quieren mantener el control que se ha tenido hasta las últimas semanas en cuanto a los contagios.

“Eran cenas-bailes, inclusive hay gente que están preguntando por ellas, seguramente por la confianza que les dan los bajos índices del destino es que muchos hoteles han optado por este año no llevarlas a cabo como medidas de prevención, tanto como para sus colaboradores como para los clientes, pues sabemos que está complicado”, expresó.

El dirigente hotelero hizo un enfático llamado a la sociedad en general para que no se baje la guardia, no se confíe de más y sea responsable con el autocuidado, pues opinó que a estas alturas el protegerse ya no depende del gobierno, sino de uno mismo.









