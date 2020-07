Esperan músicos autorización para empezar a trabajar

Mazatlán, Sin.- Ante la falta de empleo e ingresos, el Sindicato de Músicos implementó un centro de acopio con el fin de apoyar a los compañeros que se dedican a esta industria.

Marco Antonio Gordoa Obeso, secretario general del sindicato, dijo que abrieron este centro cuando inició la pandemia y continuarán hasta que esto termine.

Comentó que al principio hubo bastante interés por parte de las personas, algunas bandas y cantantes como Banda El Recodo, Julio Preciado, El Mimoso, Horacio Palencia, entre otros, así como de empresarios.

A punto de cumplir cuatro meses sin poder trabajar, señaló que recibieron despensas por parte del gobierno municipal, sin embargo, no fue suficiente para subsistir todos estos meses.

El gobierno nos dio algunas despensas, se agradece el apoyo, pero no es una manera que podamos sostener a todos los compañeros, en Mazatlán hay alrededor de 2000 músicos, el 60% está sin trabajar, el resto anda en las calles, esquinas tocando.Marco Antonio Gordoa Obeso

Mientras tanto, siguen a la espera de que autoridades les den luz verde para que puedan empezar a trabajar en playa o restaurantes.

Debido a que les dejan trabajar en las playas se emocionan, sin embargo, creen que era una prueba piloto, conociendo la situación por la contingencia sanitaria que deriva el Covid-19

Gordoa Obeso lamentó que el municipio no estuvo preparado para implementar un plan emergente ante esta situación, de la cual será muy difícil recuperarse, no sólo el sector de la música, sino todos en general, misma situación por la que músicos no han podido emplearse en otro oficio.

Mencionó que como líder sindical ha sido responsable con el gremio, ya que en varias ocasiones se le ha pedido que se organice una marcha multitudinaria.

Se me ha pedido que hagamos una marcha multitudinaria, pero yo no soy irresponsable para ir a ponerlos de carne de cañón y que haya un rebrote de contagios.Gordoa Obeso

Respecto a bandas y agrupaciones que tocan por las esquinas o calles, expresó que ya son cada vez menos.

Me dicen que ya muchos no les pueden dar porque van todos los días al mismo lugar, algunos se han molestado porque en la esquina que están tocando hay algún negocio y están trabajando ellos, es mucho el ruido, se entiende y hay que respetar.

