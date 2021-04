Esperan floristas repunte en las ventas previo al Día de las Madres

Mazatlán, Sin.- Luego de permanecer por varios meses con bajas ventas, floristas de Mazatlán esperan un repunte por la celebración del Día de las Madres.

Las comerciantes del Mercado de las Flores manifestaron que para lograr que repunten las ventas le apostarán a manejar buen precio, como sería en el caso de la rosa, que el año pasado se vendió en 50 pesos y este año podría bajar a 30 pesos, conscientes de la falta de circulante entre la población.

“Estamos esperando con ansias esos días para que incremente las ventas, comparado con la venta normal sí sube, pues ya estamos preparándonos, ya tengo cartones llenos de oasis, ya tengo cartones llenos de bases", dijo María una vendedora.

Julieta comentó que tienen de este producto para toda ocasión, pero mucho dependerá de que les vaya bien a los floristas con la decisión que tomen autoridades municipales de permitir la visita a los panteones.

Además, pidieron al Ayuntamiento de Mazatlán que no den permisos a los vendedores foráneos que llegan cada año al puerto con la venta de producto, lo que representa una competencia desleal.

"Ellos no pagan nada, el puro permiso de piso y se llevan todas las ganancias, si yo ahorita voy y me pongo, inmediatamente me rodea Oficialía Mayor y como delincuente me levantan", expresó.





















