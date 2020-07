Esperan comerciantes que reactivación los saque del “pozo”

Mazatlán, Sin.- La reactivación del turismo en Mazatlán, luego del confinamiento a causa del Covid-19, trae grandes esperanzas al puerto por el resurgimiento económico que esto implica, y no sólo para los que trabajan en ese sector, sino también para quienes se dedican al ramo de la gastronomía, que prevén mejoras en los próximos días.

Don Roberto Navarro, la tercera generación al frente de una carreta de tacos capeados y birria, con mucho optimismo expresa que lo que quiere es trabajar para llevar el sustento al hogar.

Nosotros siempre hemos trabajado así, al aire libre, pero ahora, siguiendo las medidas de higiene necesarias, la gente sí se arrima, la cosa es que queremos trabajar, salir de este pozo.

Roberto Navarro

De ceviches y mariscos es la carreta que Elena atiende. Ella comenta que desde la semana pasada llegó clientela de Durango y Zacatecas.

Estuvo un mes sin trabajar cuando la cuarentena inició, pero la necesidad la llevó a instalarse nuevamente, sin embargo, las escasas ventas la orillaron a cerrar por segunda ocasión y fue a finales de mayo que empezó a trabajar como regularmente lo hacía.

Poco a poquito se está acomodando todo, pensamos nosotros que ahora que se abrieron los hoteles se vendrá el turismo, porque sí estamos muy amolados, todo el comercio en general.

Elena

Añadió que sobrevivió gracias a la venta con servicio a domicilio y que trabajar en un lugar abierto es una ventaja ante un establecimiento cerrado, donde hay más posibilidad de aglomeración de personas.

Para Gilberto la situación ésta pésima, y aunque los puestos de comida nunca dejaron de vender, él decidió no instalar su carreta por un tiempo, debido a las bajas ventas.

Doña Arcelia vende camarón en una esquina del Centro. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Me fui a casa casi dos meses pero con dinero de mi bolsa y me fui porque no vendía, no por la enfermedad, a partir de marzo que se anunció todo esto estuvo solísimo.

Gilberto

Ahora que se reactivó el turismo con la apertura de hoteles y playas, comercios de todos los giros en el Centro de la ciudad levantaron sus cortinas para expender sus artículos, algunos ofreciendo remate de mercancía, promociones del dos por uno o con facilidades de pago a crédito. La cosa es tener ventas.

Doña Arcelia vende camarón en una esquina del Centro y ha visto de cerca cómo el tráfico y circulación de personas ha venido de menos a más con el paso de los días la última semana.

Ahorita ya se ve más gente, más con la apertura de las playas y los hoteles. La semana pasada estuvo tranquila, nada más los fines de semana y quincena es cuando aumenta el flujo de personas y la venta se incrementa.

Doña Arcelia

Patricia Velarde es propietaria de un puesto de artesanías, tiene 10 días desde que abrió nuevamente su negocio, y aunque principalmente lo hacía para ir a limpiar, confesó que hubo días en que se iba "en blanco".

En su puesto de ceviches y mariscos, Elena ya recibió a clientela de Durango y Zacatecas. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Esperemos que nos vaya bien, es la esperanza de todos, teníamos que trabajar porque ya no podíamos más, teníamos que regresar porque el dinero no se tiene.

Patricia Velarde

Lamenta que no hubo apoyos ni condonaciones por parte del gobierno municipal. Ella paga alrededor de 4 mil pesos en el arrendamiento del local, además de luz eléctrica y agua potable.

El presidente municipal no nos perdonó nada, ni el derecho de piso, no nos hubiera caído mal un ligero descuento que nos motivará, luego ellos los recuperan, pero no fue así.

Vendedores del Centro

FALTÓ LA AYUDA

Vendedores del Centro, tanto formales como informales, aseguraron que hace falta apoyo por parte del gobierno, tanto federal como municipal, ya que nunca recibieron ayuda monetaria ni descuentos en el cobro de piso, al contrario, muchos fueron multados porque las personas se congregaban en sus puestos y se olvidaban de la sana distancia.

VISITANTES

Esta semana, con la reapertura de hoteles y playas comenzaron a llegar al puerto turistas de Durango y Zacatecas.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

