Escuinapenses no bajan la guardia ante el Covid-19

Escuinapa, Sin.- Los trabajos preventivos contra el Covid-19 en el municipio se mantendrán con la misma o mayor intensidad, aseguró el alcalde Emmett Soto Grave, tras la autorización y apertura de los negocios que eran considerados como no esenciales.

El presidente reconoció que el dar la autorización para la apertura de estos establecimientos comerciales del primer cuadro principalmente no fue una decisión fácil, ya que la pandemia se encuentra aún en su pico de contagios.









Ciertamente no estamos en el mejor momento para levantar la cuarentena y reabrir algunos negocios, pero se entiende la situación de las personas dedicadas a estas actividades, aunque muchos no entiendan que esto de la enfermedad y sus implicaciones en la salud pública no es algo que hayamos querido, por lo que tenemos que tomar el asunto con mucha responsabilidad Emmett Soto Grave









Recalcó que el mantener los establecimientos abiertos puede ser una causa para que la población salga a la calle, pero a pesar de esto, se trabajar con los operativos preventivos necesarios.









No podemos confiarnos, ni relajar las medidas de prevención, porque aún hay casos sospechosos y la pandemia está en su punto más crítico, vamos a seguir trabajando con las medidas preventivas y haremos énfasis en los comercios y todo aquel que no esté cumpliendo con las medidas sanitarias lo vamos a cerrar de inmediato Emmett Soto Grave









Cabe destacar que desde el pasado lunes, los comercios no esenciales iniciaron con la apertura de sus puertas, lo cual se ha realizado con las medidas preventivas correspondientes.

Fue este lunes cuando los comercios de Escuinapa reabrieron sus puertas.





























