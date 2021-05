Escuinapenses deben 53 millones de pesos por agua potable

Escuinapa, Sin.- Más de 53 millones de pesos de cartera vencida es la que actualmente tiene la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, por la falta de pago del servicio de los usuarios, informó Geovani Saracco Martínez, gerente de la paramunicipal.

El titular de la Jumapae dio a conocer que actualmente la paramunicipal cuenta con una cartera vencida de 53 millones 920 mil pesos, la cual se arrastra desde hace varios años y se ha ido incrementando.

Hay usuarios con 10 años sin pagar un peso por el servicio. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

En su edición del 5 de enero del 2021, El Sol de Mazatlán informó que la cartera vencida en la Jumapae era de 48 millones de pesos, por lo que al comparar los números actuales, en cuatro meses se incrementó 5 millones de pesos.

De esta cantidad que se tiene actualmente, poco más de 11 millones de pesos corresponden a las comunidades de la zona del valle y nueve millones de pesos corresponden a las comunidades del sur, mientras que el resto, que son más de 30 millones, corresponden a la cabecera municipal.

Local Sindicato “hunde” a la Jumapae

"Los números no mienten, ahí podemos ver todo ese dinero que no ha ingresado a la Junta, porque la gente no tiene esa cultura de pago, por más que se les invita a pagar, no lo cumplen".

Agregó que la paramunicipal cuanta con un padrón de alrededor de 10 mil usuarios aproximadamente, de los cuales un 40 por ciento, aproximadamente, son personas que están al corriente.

"El 60 por ciento restante, hay usuarios que tienen hasta 10 años sin pagar un solo pero por el servicio, como nunca les han limitado el servicio, no se preocupan por ir a pagar".

Asimismo, informó que actualmente se está trabajando en conjunto con el área de gestión y cobranza del municipio la cual está coadyuvando a recuperar esa cartera vencida.

Para concluir, hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a cumplir con el pago puntual, ya que es el único ingreso con el que la Jumapae cuenta para sostenerse.









Lee más aquí ⬇

Local Escuinapenses adeudan 48 millones de pesos de agua

Local La Jumapae requiere “un rescate” de 10 millones de pesos