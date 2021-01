Escuinapenses adeudan 48 millones de pesos de agua

Escuinapa, Sin.- La cartera vencida que se tiene en la Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa por parte de los usuarios alcanza los 48 millones de pesos, aseguró Geovani Saracco Martínez, gerente de la paramunicipal.

"El índice de morosidad que se tiene es demasiado alto, son 48 millones de pesos lo que los usuarios le adeudan a la Jumapae, hay cuentas que deben hasta 20 mil pesos y hasta más, el registro que se tiene son de ocho mil usuarios morosos".

Los trabajadores de la Jumapae no han recibido su aguinaldo. Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Aseveró que es la falta de pago por parte de los usuarios lo que ha generado la crisis en la que se ha mantenido por años la paramunicipal.

"La Jumapae no tiene otro ingreso más que el que se genera por parte de los usuarios, son alrededor de 10 mil contratos los que se tienen, de ese número, es el 20 por ciento solamente más o menos, los que están al corriente, el 80 por ciento restante no paga".

Destacó que el poco recurso que ingresa mensualmente, se va en el pago de nómina, gastos operativos y la energía eléctrica.

El recurso que ingresa no es suficiente, es por eso que se van generando más adeudos, porque no alcanza y la gente no nos ayuda en cumplir con su pago..

Geovani Saracco Martínez, gerente de la Jumapae. Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Por último, dijo que a lo único que apelan es a la conciencia de los usuarios, ya que no hay ninguna manera de presionarlos para que acudan a pagar.









