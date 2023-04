Es semana santa y las playas continúan llenándose de basura en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con Semana Santa en curso, las playas de Mazatlán continúan recibiendo turistas, y locales, siendo estos los causantes de dejar la basura por todos lados en la bahía porteña.

Mediante un recorrido realizado por El Sol de Mazatlán del Valentino hasta Pueblo Nuevo, se pudo observar la gran cantidad de desechos que inundaban la zona costera.

"Hay basura de a montones, está bien que se vengan a divertir, pero no creo que no sean capaces de sacar sus cochinadas de la playa, sacamos mucha basura, yo diría que en exceso, sabemos que es algo que ocurriría en Semana Santa, pero no tan exagerado", dijo Míriam, limpiadora del área de playas.

Entre los desperdicios que más sacaron de las playas de Mazatlán, están las botellas de plástico, las colillas de cigarro, los botes de lata de cerveza, siendo estos últimos recolectados por algunos limpiadores para después ser vendidos.

"Sacamos muchísimas botellas de plástico, colillas de cigarros, esas las pusimos en bolsas negras, ahí están en los botes de basura, estas son las cosas que más solemos sacar de las playas, junto con los botes de cerveza que están sueltos, esos los agarramos para irnos a vender", agregó recolectora.

Además, asegura que durante los días festivos y en las vacaciones, esta problemática de basura en las playas se incrementa.

"Siempre que hay festividades, cuando son puentes largos, o si son vacaciones, es cuando más basura nos toca sacar de las playas, así como las presumen en sus redes sociales, deberían de subir como las dejan en la tarde que se van, y hasta que venimos nosotros se limpian, es un verdadero chiquero, hay mucha falta de educación", expresó Myriam.