¿Es opción municipalizar a los bomberos de Mazatlán?

Mazatlán, Sin.- Desde hace varias administraciones se ha buscado municipalizar al Cuerpo de Bomberos con el objetivo de que el Ayuntamiento absorba la nómina y gastos operativos de estos cuerpos de auxilio, que actualmente sobreviven gracias a las aportaciones de asociaciones civiles, empresarios, ciudadanía, de colegas de otros estados, o a través del voluntariado.

El coordinador de la Comisión de Protección Civil en el Cabildo mazatleco, el regidor Jesús Sandoval Gaxiola, señaló que esta propuesta sigue en la mesa, sin embargo, también se analiza la capacidad de carga del presupuesto, que actualmente es absorción por la nómina de trabajadores y jubilaciones y pensiones.

"Vemos la carga que sería para el Municipio sobre incrementarle la nómina, sabemos que ahorita el Municipio tiene mucha necesidad de cuestión de drenaje, tratamos de ser conscientes y no gestionamos más allá de poderlo hacer, para eso habría que incluirlo dentro del Presupuesto de Ingresos, tampoco están desamparados", dijo.





Agregó que mensualmente el Cuerpo de Bomberos Mazatlán recibe cierta cantidad de dinero que se obtiene de una aportación ciudadana al pagar su recibo del Impuesto Predial.





"Ahí es donde yo siempre me he encargado, de que en otros trienios, me comentan ellos mismos, 6, 7 hasta 10 meses que no se les pagan, ahora con esta nueva administración, y cuando he visto que se retrasan dos o tres meses, siempre estoy yo ahí picando piedras para que se les pague, y ahorita este periodo se ha cumplido con ellos", agregó.

El edil reconoció que ha habido problemáticas y polémica por la existencia de más de un cuerpo de bomberos en la ciudad y la creación de nuevos que operan con muchas carencias para brindar el servicio.

Consideró que lo ideal es que hubiera un solo cuerpo, pues además la aportación municipal no es para todos.

"Todos son importantes, yo los veo activos a todos, lo que veo mal que hay otros que quieren hacer otro, o sea, en la medida en que ayudas a uno, por allá surgió otro grupo y es el cuento de nunca acabar, pero qué mejor sería que fuera un solo cuerpo de bomberos y que recibiera la ayuda directamente del Municipio", añadió.

Para saber

Este año el Ayuntamiento de Mazatlán presupuestó una partida de 15 millones de pesos para el Patronato de Bomberos, dentro de su clasificador "Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro".

El Municipio otorga el 2 por ciento de lo recaudado en el Predial al Cuerpo de Bomberos en Mazatlán, el cual se va depositando de manera mensual.