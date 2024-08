"Es falso": defiende Pedo Lobo al Gobernador sobre supuesta reunión con el "Mayo"

Mazatlán, Sin. -El diputado local Pedro Alonso Villegas Lobo, consideró que las declaraciones de Ismael "Mayo" Zambada que involucran al gobernador Rocha Moya son falsas.

El legislador morenista señaló que ningún antecedente referente a una posible reunión entre el mandatario estatal y Zambada, que es solo "golpete" y que, en cambio, está concentrado en sacar adelante los programas sociales y las gestiones del estado.

"No hay ahorita ningún antecedente referente a que hubo una posible reunión o que se iba a dar, ya lo dijo el gobernador que es totalmente falso, yo creo profundamente que el Gobernador está dedicado a resolver los problemas que tiene Mazatlán, Culiacán, todo el estado, yo creo que no tenemos tiempo para inmiscuirnos en cosas que en muchas veces no hay nada en concreto o son solamente difamaciones para golpear al gobernador", dijo.

"Yo creo que es totalmente falso, la verdad es que esas declaraciones se ve que es un dolo y un ataque a nuestro gobernador" agregó.

En estas declaraciones también relució el nombre del político Melesio Cuen Ojeda, quien perdió la vida por un ataque a balazos horas después de que el "Mayo" fuera capturado.

"La Fiscalía General y del Estado están haciendo las investigaciones pertinentes, ya dieron ciertas declaraciones, no estoy muy enterado del caso de Cuen, pero hay que esperar a que concluya la investigación", señaló.

Para saber

A través de su abogado, Ismael "Mayo" Zambada emitió un comunicado en el que aseguró haber sido llevado a la fuerza a Estados Unidos para ser detenido, esto cuando se disponía a llegar a una reunión pactada con "los chapitos", que sería para resolver conflictos políticos en Sinaloa y en esta estaría el gobernador del estado Rubén Rocha Moya y el fundador del Partido Sinaloense Melesio Cuen Ojeda, quién fue atacado a balazos en el lugar de la supuesta reunión.