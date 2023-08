Es algo que se esperaba: alcalde sobre la vinculación a proceso de "El Químico"

Mazatlán, Sin. -"No es sorpresa, es algo que se esperaba", dijo el alcalde Edgar González Zataráin sobre la vinculación a proceso de su antecesor Luis Guillermo Benítez Torres y funcionarios que conformaron el Comité de Adquisiciones durante el primer trienio acusados del delito de desempeño irregular de la función pública por la compra irregular de luminarias con la empresa Azteca Lighting.

El primer edil consideró incluso que el proceso ha ido avanzando rápido a comparación de otros.

"Es algo que, como lo he venido diciendo, se está caminando, se está avanzando, por aquellos que tenían duda en el tema de que esto iba a hacer algo, que no iba a caminar, que se iba a postergar. Yo creo que el ritmo que lleva es bastante adecuado para los que están al pendiente de este tema, son procesos, es el resultado de estos mecanismos judiciales que se llevan y como tal estaremos viendo más cosas, comparecencias, etcétera", consideró.

González Zataráin incidió ser respetuoso de las instancias y sus procedimientos, por ello prefirió no opinar si por este proceso el "químico" Benítez Torres podría terminar en la cárcel.

Fue en julio el 2022 cuando se interpusieron las demandas contra los seis contratos ante la ASE. Foto: Fausto McConlegly | El Sol de Mazatlán

"Yo soy muy respetuoso de las instancias, no conozco en sí los mecanismos internos que estén llevando y sobre todo que desconozco, no soy abogado. Depende mucho de la defensa, de las pruebas, yo no quisiera adelantar, estar ahí, creando expectativas, las pruebas son evidentes, depende de lo que se esté acusando específicamente en el expediente", comentó.

Añadió también que ninguno de los vinculados está trabajando en su administración, se tenía conocimiento del que Javier Lira González, quien fuera oficial mayor, ocupaba un cargo en la Secretaría de Seguridad Pública, pero aclaró que desde hace meses renunció.

Para saber

Del 2020 al 2022 el Ayuntamiento celebró deis contratos con la empresa Azteca Lighting bajo la modalidad de adjudicación directa.

En el 2021 se hizo la compra de 198 luminarias por 34 millones 971 mil pesos, por este contrato fueron vinculados a proceso Luis Guillermo Benítez Torres, exalcalde; Javier Alarcón Lizárraga, ex tesorero; Javier Lira González, ex oficial mayor; Jesús Flores Segura, ex secretario y el ex director de Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio

En marzo del 2022 se adquirieron las 2,139 luminarias, lo que implica un contrato por 400 millones 864 mil 200 pesos, por este contrato ya fueron vinculados a proceso "el químico" Benítez Torres; la ex oficial mayor Nayla Velarde Narváez; José David Ibarra Olmeda, exdirector de Servicios Públicos; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, exdirector de Obras Públicas y el todavía regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde.