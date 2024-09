Error de constructora deja sin agua a más de 40 colonias del norte de Mazatlán

Mazatlán, Sin.-Por una mala maniobra en trabajos de excavación en la vía pública, empleados de una constructora rompieron con maquinaria pesada la línea de conducción de agua potable de 18 pulgadas de diámetro, que va del Tanque 5 mil al rebombeo Valles del Ejido, que abastece gran parte de las colonias del norte y comunidades rurales.

Según el representante de la empresa LS Construcciones de Durango, dijo que la máquina que rompió el tubo se retiró del lugar porque era rentada y no propiedad de la constructora.

Puedes leer: ¿Las presas de Sinaloa se beneficiaron con “Ileana”? Así está su capacidad de almacenamiento

Donde sucedieron los hechos fue sobre la avenida Las Torres casi esquina con Santa Rosa, en las inmediaciones de la colonia Jaripillo, aproximadamente a las 3 de la tarde de este martes, lo que causó un gran torrente de agua y afectó la.circulación vial y peatonal.

Foto: Cortesía / Jumapam

Un reporte anónimo a la línea 073 de Aquatel alertó a la cuadrilla de Jumapam, que al llegar y ver la magnitud del derrame visualizó los daños derivados de las maniobras mal planeadas de un particular, que no solicitó permiso para excavar o no pidió información al Municipio sobre la existencia de infraestructura subterránea en la zona.

Los trámites para que la empresa responsable del incidente responda se iniciaron en la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, mientras que el equipo de ingenieros del organismo operador se dio a la tarea de iniciar con la evaluación de los daños.

Por estos hechos, hay una persona detenida en los separos de la SSP al realizar trabajos en la vía pública sin los permisos correspondientes, mientras que el operador de la maquinaria se dio a la fuga.

Foto: Cortesía / Jumapam

De acuerdo al personal de la Gerencia de Operaciones de Jumapam, para iniciar los trabajos de reparación del ducto es necesario que quede totalmente vacío de agua, lo que podría tardar varias horas.

Se especificó en el lugar que el daño es de tal magnitud que por esta avería son más de 40 colonias las afectadas y algunas comunidades rurales, sin embargo, se trabajará arduamente para restablecer el suministro a la mayor brevedad posible.

La alerta es para usuarios de las colonias situadas en la zona norte de Mazatlán, para hagan un uso racionado del agua para evitar quedarse sin el vital líquido.