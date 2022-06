Equipo inclusivo: Los superhéroes también juegan

Mazatlán, Sin.- En el mundo hay muchas personas que nacen con súper poderes, muchas de ellas tienen un ángel especial en su ser, son seres de amor capaces de hacer cosas inimaginables, como jugar al futbol.

Los Súper Héroes son un equipo que va más allá de la inclusión, que no tiene límites. Disfrutan el correr detrás de un balón, el gritar, el estar con sus amigos y aprender la pasión del que llaman “el deporte más bello del mundo”.

También te puede interesar: Siguen cayendo medallas en el atletismo para Sinaloa

De las facilidades que tiene este deporte, es que no se necesita más que una pelota para poder desarrollarlo y tener un guía, en este caso para muchos de ellos, Cristiano Ronaldo y Leo Messi, son sus grandes amigos.

El nacimiento de este equipo deriva principalmente, de que ellos se incluyan a la sociedad y sean más independientes, algo que el deporte les ha ido dando, primeramente con el beisbol, que fue la semilla para muchos de los jugadores, que ahora entrenan en una cancha de futbol siete.

“Este equipo comienza por la misma inquietud de los niños, a raíz de la llegada del futbol y con el Mazatlán FC, les llamó la atención de ver el futbol, es otro deporte, no a todos y con este deporte lo han tomado como terapia, para desarrollarse físicamente y el espacio que tienen, con Down, Autismo y con la misma temática de no preguntar que súper poder tienen”, explicó Carlos Guzmán, quien es el encargado de este proyecto.

Si algo hay que admirarse de esos niños y jóvenes que juegan al futbol los martes y jueves en la cancha del Furamaz, en la Unidad Deportiva Sahop, es que desde antes de entrenar, reciben a sus compañeros con un fraternal abrazo y uno a uno, van llegando con una playera de un equipo diferente de la Liga Mx.

“Como todo ser humano, entre ellos han encontrado ese grupo de amigos, que no son de la escuela, ni del mismo barrio, sino que son del área deportiva y eso le ha hecho para que se desarrollen más, ya platican, ya los dejan ir a las tiendas y eso lo sé por sus papás”, relata Guzmán.

Son un equipo que va más allá de la inclusión, que no tiene límites. Foto: : Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Aunque son pocos jugando en la cancha, ya que el mismo Carlos y el entrenador José Manuel Valdez, saben que a la mayoría que comenzó con este proyecto en el beisbol, no les gusta correr, ni sudar, los que están lo hacen con mucho gusto y pasión, sintiendo a veces los colores de la playera que traen para entrenar.

“Una de las partes más bonitas, es de la integración que se hace a veces con los padres de familia, ya que ahora está José Manuel que nos ayuda, pero antes, estaba yo solo y los mismos papás me echaban la mano, para que se dieran cuenta que no era sencillo, pero al mismo tiempo, los niños veián que su familia también es parte del equipo”.

EL CRECIMIENTO DEPORTIVO

De las principales barreras que tuvieron en un principio, fue el buscar un espacio donde entrenar, primeramente lo hicieron en el Deportivo Real Pacífico y después ahora en el Furmaz, pero sueñan con tener un espacio para ellos, no solo para los “Súper Héroes”, sino para todas las personas con capacidades diferentes.

“Soñamos con tener un espacio para todas las personas que tienen algún súper poder, pero por el momento el IMDEM, nos ha abierto las puertas y el corazón para que nos dieron el espacio, gracias a Faby y a Juan Castellanos (Entrenador de Deporte Adaptado), que han estado al pendiente y que nos han equipado para que ellos mismos se desarrollen”, enfatizó.

Deportes Mazatlán FC cierra juegos de preparación con triunfo

Actualmente su entrenador José Manuel Valdez, ha entendido llevar la metodología deportiva hacia estos chicos. “Como lo ha venido mencionando Carlos, aquí es importante el apoyo del padre de familia y eso le da la motivación de seguir”.

“Pero en lo deportivo, estamos en los inicios, estamos viendo quien es bueno para patear un balón, quien es bueno para estar en la portería y vamos analizando, las cualidades de cada quien, para trabajar, adaptándome a ellos”, explicó el entrenador.

Aunque para ellos no es un deporte extraño, José Manuel, ha ido modificando su manera entrenar, irles enseñando lo básico del deporte del balompié. “Ellos ya tienen un antecedente, que es el equipo de béisbol al que pertenecen, pero ahora es más sencillo, porque la práctica deportiva ya lo tiene, y en un mes hemos avanzando mucho, desde controlar el balón, hasta darle la dirección de gol”.

ESPERAN TENER PARTIDOS EN PUERTA

Dada a la cercanía con el Estado de Nayarit, el equipo tiene en puerta tener un partido ante Coras, otra escuadra que tiene súper poderes, y que servirá como la antesala de su carrera en futbol, ya que algunos de ellos, pudieran representar a México en la Selección Mexicana de Down y capacidades especiales.

“Tenemos en puerta hacer un partido contra Coras Tepic, que es un equipo que ya tiene años entrenando y jugando, que nos serviría para tener conocimientos, entre nosotros”, explicó el entrenador José Manuel.

Deportes Mejorar la parte defensiva, es el objetivo de Venados Basketball

Actualmente en Sinaloa, no se ha registrado otro equipo con jugadores con súper poderes, por lo que se espera que esta escuadra le dé ese comienzo al futbol adaptado en el estado.

JUGADORES: Juan José Heredia Hernández, Daniel Flores González, Miguel Ángel Elizalde, Sergio Morales Lizárraga, Bryan Emiliano Osuna Corrales, Rafa Padilla Camacho, Santiago Zepeda Camacho, Ismael Ian Carlos Guzmán Mancillas, Gya Guzmán Mancillas.

ENTRENADORES: Profe: José Manuel Valdez y Carlos Guzmán Fausto.