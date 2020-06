Entregarán becas a estudiantes casa por casa

Mazatlán, Sin.- A domicilio se entregarán las mil 500 becas con pagos retroactivos desde el mes de abril que corresponden al Programa de Apoyo de Seguimiento Estudiantil para el nivel de secundaria, durante la fase de la nueva normalidad por coronavirus Covid-19, informó la directora del IMJU, Nayla Velarde Narváez.

Dijo que el apoyo de 400 pesos mensuales para estudiantes de secundaria no se ha suspendido, sino que por la contingencia sanitaria no se ha podido entregar, ya que están prohibidos los eventos masivos, pero el próximo pago se hará casa por casa y de manera retroactiva incluyendo los meses de abril, mayo y junio.









Que si pagamos los meses de junio o julio que se dé los meses que no se han pagado como abril y mayo, esa es la intención, en esta semana a través de un comunicado daremos a conocer cuál será el día en que se hará el próximo pago de becas, estamos haciendo una logística para entregarlos pagos casa por casa con el tema de la contingencia sanitaria Nayla Velarde Narváez.









Señaló que por tratarse de un programa para el seguimiento estudiantil, aunque los alumnos no acudan a las escuelas, el apoyo se mantiene ya que las clases siguen vía redes sociales, y el beneficiario requiere de internet y materiales para sus estudios.









Los jóvenes están en casa, pero desde ahí siguen estudiando y requieren internet y material, por eso el pago no se suspende; el pago no se ha dado para evitar la aglomeración, esperábamos que pasara la contingencia sanitaria para poder retomar los pagos y darlo retroactivo, esa es la intención que no se pierda el beneficio que tenían los jóvenes Nayla Velarde Narváez.









Velarde Narváez comentó que el último pago que se dio a los jóvenes que estudian secundaria y que están inscritos en el padrón de Proase fue en el mes de marzo, por lo que están pendientes los meses de abril, mayo y junio.

Indicó que las becas del Programa de Apoyo de Seguimiento Estudiantil se entrega a alumnos de secundaria que no están inscritos en otros programas federales como son las Becas Benito Juárez.

CIFRA

1,500 estudiantes de secundaria están en el padrón del Programa de Apoyo de Seguimiento Estudiantil.

400 pesos mensuales incluye el apoyo de seguimiento estudiantil llamado Proase.





























