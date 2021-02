Entre polémica, autoridades defienden protocolos en Serie del Caribe

Culiacán, Sin.- En Sinaloa hay mil 101 pacientes activos de Covid-19 y mientras algunos enfrentan una situación crítica, en Mazatlán, la Serie del Caribe, reúne a más de siete mil aficionados por juego. En su primer día, el resultado en materia de prevención para Protección Civil estatal, es positiva.

El titular de Protección Civil en Sinaloa, Francisco Vega Meza, declaró que “nosotros vemos con buenos ojos el arranque de la Serie del Caribe, no hemos tenido ninguna circunstancia extraordinaria que ponga en riesgo a alguna persona”.

El evento deportivo que ha causado una gran controversia entre la ciudadanía, sigue siendo defendido por las autoridades estatales, por asegurar que se debe de equilibrar la salud y la economía.

Fue en la inauguración de la Serie del Caribe y el primer juego de México, cuando la afluencia en el estadio Teodoro Mariscal, incrementó en comparación con los primeros partidos.

En este, el aforo permitido es del 43 por ciento, es decir, alrededor de siete mil personas reunidos en un mismo lugar por estar Sinaloa en color naranja en el semáforo epidemiológico.

Vega Meza, reconoció que no descartan que exista un riesgo por la Serie del Caribe y sobre la imagen en la que se aprecia un gran número de aficionados sin respetar la sana distancia, defendió que, durante la segunda entrada del juego, las fotografías que ellos tomaron demuestran la separación de las personas.

Sin embargo, en la imagen que provocó un rechazo en la ciudadanía, los asistentes están parados y la separación entre cada uno, parece ser menor al metro de distancia.

“En definitiva, siete mil personas es una afluencia importante, hay que decirlo, verdad, sin embargo, lo que hemos nosotros hecho desde junio cuando empezó la nueva normalidad, hemos coadyuvado con todas las actividades económicas con todos los protocolos, en el caso del beisbol y en el futbol hemos construido protocolos, hemos vigilado que se cumplan”, aseguró.

El titular de Protección Civil en Sinaloa, señaló que como autoridad hacen los protocolos de sanidad, pero siempre será decisión de las personas asistir o no a un estadio, restaurante, ir al cine, teatro o cualquier espacio público.

Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es contribuyendo a reducir el riesgo de contagio, como lo hemos hecho hasta el día de hoy y la Serie del Caribe va a seguir asíTitular de Protección Civil

En cuanto al comportamiento de los turistas extranjeros y nacionales, indicó que han visto una respuesta positiva en el uso de cubrebocas y acatando cada medida que se aplica en los filtros sanitarios en la entrada del estado, en Mazatlán, puerto, aeropuerto, estadio y centrales camioneras.

Destacó que el reto en la pandemia sigue siendo las reuniones familiares y de amistades, en donde, no se respetan las medidas sanitarias, mientras que, en negocios, hoteles y centros laborales, se hace un esfuerzo con los protocolos.

Por su parte, el director de prevención y promoción de la Secretaría de Salud, Cristian Muñoz Madrid, dijo que en 15 días se va a reflejar el comportamiento de las cifras por la Serie del Caribe. Mientras, esperan que en Mazatlán no haya un repunte por el trabajo preventivo que están realizando.

Nosotros estamos listos con el call center, con los hospitales, con todo lo que conlleva, esperemos que esto no nos cause ningún problema y si lo causa, estamos listos para afrontarlo, no hay ningún problemaMuñoz Madrid





Coincidió en que los visitantes cumplen con el uso del cubrebocas, pero en la sana distancia, es donde han tenido mayores complicaciones para que se lleve a cabo y en el caso de los turistas extranjeros, los comentarios que han recibido es que durante la pandemia se han cuidado.

“La verdad si es complicado, porque muchas personas a veces no te hacen caso, pero afortunadamente, al que no haga caso, la fuerza pública lo invita a salir del estadio, ayer tuvimos dos o tres situaciones y la gente, pues ni modo se tuvo que salir, porque tienen que acatar las medidas y si no, se complica la estadía dentro del estadio”, explicó.

En cuanto a la división de opiniones que hay en la sociedad, añadió que en la nueva normalidad se debe de poner también la economía de todos y en este caso, por la Serie del Caribe, se apoya a los pequeños comerciantes que dependen de las ventas por día.

























