Entre caos arrancan jornadas de vacunación

Mazatlán, Sin.- La noche del martes comenzó a circular en redes sociales que el miércoles arrancaría la vacunación contra el Covid-19 en el puerto, la mayoría de los adultos se enteraron por sus familiares a quienes les hicieron una llamada para citarlos para aplicarles la dosis correspondiente.

Los que se enteraron por las redes madrugaron y se dirigieron a uno de los ocho centros de vacunación para guardar turno y ser de los primeros, aunque no fueron avisados, lo que ocasionó una confusión y a la vez descontento.

Los hermanos Velarde Lizárraga llegaron desde las 2:00 de la mañana a la preparatoria José Vasconcelos y quién recibió la ficha número uno fue Ubaldina de 83 años de edad, es la hermana mayor de los cinco que acudieron a recibir la vacuna.

Se dijeron felices y agradecidos con Dios de que por fin las dosis hayan llegado y ser ellos de los primeros en recibirlas.

El inicio de la jornada estaba programado para iniciar a las 10:00 de la mañana, sin embargo la falta de organización generó un desorden entre los asistentes; largas filas se formaron, no hubo sana distancia, todos se aglomeraban a la entrada pidiendo información y su ficha de turno.

Conforme transcurrieron las horas más adultos llegaban y el descontento crecía. Señalaron que no se estaban respetando los lugares, pues hubo muchos que se metieron en la fila, que se les dio preferencia a los discapacitados y entonces los turnos se fueron recorriendo.

A pesar de que muchos madrugaron se les dió prioridad a las personas con discapacidad y a quiénes llamaron previamente. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Doña Socorro dijo haber llegado desde las 6:00 de la mañana y ser la número 30, cuando pasaron a darle su ficha era ya la número 60.

"Pasaron primeramente los inválidos les dieron preferencia, ellos llegaron hasta las 10 de la mañana ¿y los que llegamos temprano? está todo desorganizado, todos nos queremos vacunar pero hay que respetar el lugar también", dijo.

Los alegatos y palabrerías entre unos y otros no se hicieron esperar, todos defendían con uñas y dientes su lugar. A pesar de que continuamente se les llamó la atención y se les pidió que guardaran la distancia, era más la urgencia y las dudas que la gente tenía.

"Yo me fijo que hay gente joven ahí que nada más está estorbando, sin ofender a nadie, me vengo a vacunar pero no creo que alcance ahora, a ver si mañana ya se desfoga un poco", comentó el señor Julio.

¿Cuándo se nos va a vacunar?, ¿tenemos que esperar hasta que nos llamen o tenemos que hacer fila?, ¿cuántas vacunas y cuántos turnos son?, eran los cuestionamientos que más se escuchaban entre los presentes.

A mí me tocó el turno 541, me va a tocar como a la una de la tarde, según dijo la muchacha que andaba repartiendo que serían 600 turnos al día.

La confusión predominó en los diferentes puntos de vacunación en el primer día; los Servidores de la Nación informaron que se les daría prioridad a las personas que se les había llamado previamente para la aplicación, sin embargo no se le negaría a quiénes madrugaron e hicieron fila.

DATO

Hoy la vacunación a partir de las 10:00 de la mañana y se dispusieron de ocho centros de vacunación

Mártires de la Revolución, en la colonia Fovissste

Escuela Primaria de la Flores Magón

Escuela Secundaria General Miguel Hidalgo de la colonia Montuosa

ETI 77 de la Jaripillo

Hospital Militar de Especialidade de la Sedena

Clínica Prados del IMSS

Polideportivo Universitario de la UAS

Preparatoria General Vasconcelos en la colonia Villa Galaxia









