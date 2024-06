¡Entre Alcaldes! Édgar González y Estrella Palacios se reúnen hoy ¿De qué hablarán?

Mazatlán, Sin. -Este jueves se reunirán por primera vez, tras de la jornada electoral, el alcalde saliente Édgar González Zataráin y la alcaldesa electa Estrella Palacios Domínguez, audiencia que solicitó la ex secretaria de Turismo estatal.

Sin saber con precisión el motivo de la reunión, el primer edil supone que tal vez tenga que ver con el tema de la entrega-recepción y el nombramiento de personal que se hará de ambas partes para llevar a cabo este proceso.

"Ella solicitó el espacio, seguramente el tema de la transición, de las comisiones de transición por parte de ella, a lo mejor me notifica quiénes van a ser, por parte nuestra igual, que nombremos quiénes son los que van a estar de lado nuestro en el tema de la transición y en el lado de ella", dijo.

En este sentido, agregó que será hasta octubre cuando inicie dicho proceso.

Otros temas

El munícipe mencionó que solo será una reunión para establecer vínculos y en las siguientes semanas se podrán tratar temas más específicos, como presupuesto y hasta el avance del Carnaval.

"En posteriores semanas, reuniones, tendremos temas como esos, muy específicos, presupuesto, de Cultura, de Carnaval y muchas cosas que pueden ir surgiendo, ahorita es muy temprano, son reuniones de cordialidad para establecer los vínculos", mencionó.

¿Recomendaciones?

González Zataráin aseguró que no es su postura sugerirle o recomendarle a la alcaldesa electa personal de su administración para que colabore con ella.

"Yo no pudiera recomendar, no porque no sean buenos, sino que hay que respetar ese derecho a ella, que decida a quién invita", añadió.