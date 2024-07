Enrique Díaz Vega confirma salida del gabinete de Rocha Moya

Culiacán, Sin. -Tras los rumores que empezaron a trascender la mañana de este miércoles, el secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, Enrique Díaz Vega, confirmó su próxima salida del gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya.

El funcionario estatal mencionó que fue una decisión que tomó junto con el gobernador, pero todavía no tiene fecha de cuando dejará el cargo; sin embargo, dijo que podría dejar el cargo cuando concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Díaz Vega detalló que el motivo de su salida es para atender sus empresas, y afirmó que queda en buenos términos con el mandatario estatal, pero siguen platicando sobre esto.

“Pues no se ha rumorado, el gobernador hizo una declaración muy clara, no es ningún rumor. También lo dijo él en la declaración, la intención es, yo soy empresario y mi intención es mover a la empresa, es algo que estamos platicando y que estamos valorando, y al final del día la decisión no solamente es mía, es algo platicado y consensuado”, señaló.

Enrique Alfonso Díaz Vega pasó de empresario en el sector inmobiliario a titular de una de las dependencias más importantes de una administración pública: la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.

De obtener ingresos mensuales de 545 mil 604 pesos, pasó a ganar 868 mil 765 pesos entre los años 2021 al 2024.

El secretario de Administración y Finanzas asumió el cargo desde que inició la administración de Rubén Rocha Moya, mismo que destacó deja muy bien la dependencia, con finanzas sanas y avanzando en las gestiones que se realizaron ante el Gobierno Federal.

En ese sentido, por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya también confirmó tal información ante la prensa durante el evento que sostuvo la mañana de este miércoles con ganaderos en Culiacán.

El mandatario estatal señaló que Enrique Díaz Vega estará en su gabinete hasta que él quiera, de quien aseguró que lo ayuda mucho en el tema de las finanzas.